O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Linn da Quebrada compartilha registros da viagem a Belém: 'O Círio de Nazaré não se explica'

Cantora e atriz descreveu a experiência como 'inesquecível' e agradeceu à acolhida dos paraenses e à amizade com Gaby Amarantos.

Amanda Martins
Linn da Quebrada falou em suas redes sociais sobre fé e emoção ao viver o Círio de Nazaré em Belém (Reprodução/ Instagram)

A cantora e atriz Linn da Quebrada usou as redes sociais, nesta sexta-feira (17), para compartilhar uma série de fotos registradas durante sua passagem por Belém, onde participou do Círio de Nazaré como uma das convidadas do “Psica de Nazaré”, evento especial do festival Psica.  Em seu perfil, a artista reuniu momentos que mostram sua vivência na maior manifestação religiosa do país, além de passeios pela capital paraense. Confira:

Na legenda da publicação, Linn descreveu a experiência de forma emocionada, afirmando que o Círio não se explica, se vive, se arrepia e se sente’. “A fé movendo milhões de pessoas numa mesma direção, numa encruzilhada. E eu tive o prazer e a honra de viver e aproveitar cada momento de maneira inesquecível. Muito obrigada, Belém”, escreveu.

Durante o período em que esteve na capital, Linn também agradeceu ao festival pela recepção e fez uma menção especial à cantora paraense Gaby Amarantos, com quem dividiu momentos durante o Círio. “Jamais poderia deixar de agradecer também a Gaby Amarantos. Você se tornou uma irmã para mim. Nunca mais vou esquecer o que vivemos na Laje da Naza e nas águas do rio Guamá”, afirmou a artista.

Linn também expressou gratidão às pessoas que tornaram sua estadia especial e deixou uma mensagem de fé e carinho. “A cada um de vocês que tornaram essa viagem tão mágica e especial, amo vocês e já estou com saudades. Que Nazinha nos abençoe e nos ajude a cuidar”, disse.

 

Linn da Quebrada no Círio 2025

cultura

celebridades

Círio

círio 2025

Celebridades
