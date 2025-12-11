Capa Jornal Amazônia
Festa do programa de Virgínia no SBT termina em treta; saiba o que aconteceu

Até agora a influenciadora não se pronunciou sobre o assunto

Gabrielle Borges
fonte

Virginia teria ficado menos de meia hora no local e saiu sem fazer fotos. (Reprodução/Instagram)

A confraternização de final de ano da equipe do “Sabadou”, programa apresentado por Virginia Fonseca no SBT, terminou com um clima desagradável. A comemoração, que teria sido toda feita em permutas (isto é, troca de bens, serviços ou direitos entre duas ou mais partes), virou alvo de reclamações dos fornecedores.

Tudo isso ocorreu pois os fornecedores esperavam cliques ao lado da influenciadora, como uma forma de divulgação, mas Virginia teria ficado menos de meia hora no local e saiu sem fazer as fotos supostamente prometidas.

Durante o decorrer da festa, os empresários perceberam que o "acordo" não ia acontecer e decidiram se reunir para discutir a situação. A festa não foi organizada por Virginia e, sim, pela emissora.

Até agora a influenciadora não se pronunciou sobre o assunto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

