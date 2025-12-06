Virginia mostra panetone de luxo de R$ 6 mil comprado para irmão de Vini Jr.; saiba detalhes

A influenciadora Virginia mostrou ter encomendado um panetone de luxo para o aniversário do irmão de Vini Jr nesta sexta, 5. Em stories publicados nas redes sociais, Virginia posou ao lado do bolo, que tem detalhes que imitam joias.

"Vou levar para o pessoal comer. Não tem gente aqui para comer. É muito grande, imenso", comentou a influenciadora, que estava a caminho do Rio para o aniversário do cunhado.

O panetone foi feito pelo confeiteiro Denilson Lima, o mesmo que viralizou com o "morango do amor de luxo" de R$ 2 mil. Também no Instagram, Denilson contou que o doce foi criado especialmente para Virginia e pesa 20 kg. O recheio é de caramelo flor de sal, creme de macadâmias crocante e macadâmias caramelizadas ao mel.

O influenciador Lucas Rangel já havia mostrado uma versão menor do panetone e contado que o preço chega a quase R$ 6 mil. Virginia não revelou o valor pago pelo doce de 20 kg.