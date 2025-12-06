Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virginia mostra panetone de luxo de R$ 6 mil comprado para irmão de Vini Jr.; saiba detalhes

Estadão Conteúdo

A influenciadora Virginia mostrou ter encomendado um panetone de luxo para o aniversário do irmão de Vini Jr nesta sexta, 5. Em stories publicados nas redes sociais, Virginia posou ao lado do bolo, que tem detalhes que imitam joias.

"Vou levar para o pessoal comer. Não tem gente aqui para comer. É muito grande, imenso", comentou a influenciadora, que estava a caminho do Rio para o aniversário do cunhado.

O panetone foi feito pelo confeiteiro Denilson Lima, o mesmo que viralizou com o "morango do amor de luxo" de R$ 2 mil. Também no Instagram, Denilson contou que o doce foi criado especialmente para Virginia e pesa 20 kg. O recheio é de caramelo flor de sal, creme de macadâmias crocante e macadâmias caramelizadas ao mel.

O influenciador Lucas Rangel já havia mostrado uma versão menor do panetone e contado que o preço chega a quase R$ 6 mil. Virginia não revelou o valor pago pelo doce de 20 kg.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIRGINIA

PANETONE

VINI JR

IRMÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NA HISTÓRIA

Após 20 anos, Calcinha Preta retorna ao Pará para gravação de DVD histórico no Mangueirão

Belém será palco de um dos maiores projetos da carreira da banda. A gravação do DVD Mágica – O Espetáculo promete mais de 3 horas de show, efeitos especiais e clássicos que marcaram gerações

06.12.25 8h00

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA

Andressa Urach tem DIU 'arrancado' por ator bem dotado durante gravação de conteúdo

Maximo Garcia foi o responsável por "retirar" o DIU da influenciadora pornô

20.02.25 14h58

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

EITA!

Nora de Andressa Urach, 'Princesa do Funk' fala sobre vídeos de sexo e a sogra: 'tive com ela'

Gabi Ayala é namorada de Arthur Urach; a morena publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a importância da sogra e a chamou de "mentora"

29.01.25 15h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda