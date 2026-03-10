Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Babu é eliminado em paredão com Milena e Chaiany; veja as porcentagens

Com a decisão do público, Babu encerrou a participação na edição, enquanto Chaiany e Milena seguiram na casa.

O LIberal

Com 68,62%, Babu foi eliminado do BBB 26 após enfrentar o paredão contra Chaiany e Milena na noite desta terça-feira (10). O resultado foi anunciado durante o programa ao vivo, e o ator deixou a disputa pelo prêmio do reality show. Milena veio a seguir, vom 30,91% e, em seguida, Chaiany com 0,47%.

Antes do anúncio, os brothers acompanharam o discurso do apresentador na sala. Em seguida, a eliminação de Babu foi confirmada, definindo mais um desfecho na dinâmica do jogo.

Trajetória polêmica

Durante a participação no BBB 26, Babu esteve envolvido em momentos importantes da edição, entre provas, alianças, conflitos e polêmicas dentro da casa. A passagem do ator pelo reality foi marcada pela convivência com os demais participantes e pelas estratégias adotadas ao longo do jogo.

Com a eliminação, Babu se despede da competição e deixa de disputar o prêmio da temporada. A saída dele altera a composição da casa para os próximos paredões e dinâmicas do programa.

Repercussão

Na web, rapidamente surgiram diversos memes comemorando a eliminação de Babu. Nas últimas semanas, ele foi muito criticado por frases e comportamento discutível, que foi entendido muitas vezes como misoginia. Veja:

.
