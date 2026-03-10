Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Milena e Chaiany bebem demais em evento e causam polêmicas na casa; veja

Vômitos e estalecadas nas sisters marcaram a tarde desta terça-feira (10) no Big Brother Brasil

Victoria Rodrigues
fonte

As sisters exageraram nas bebidas durante o evento diurno do BBB 26. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

A casa mais vigiada do Brasil costuma ficar agitada quando são disponibilizadas algumas bebidas e drinks alcoólicos para os participantes do Big Brother Brasil 26 e, na tarde desta terça-feira (10), o clima não foi diferente. As sisters Chaiany e Milena ficaram bêbadas e alteradas após a direção do programa liberar alguns drinks em um evento organizado por uma das marcas patrocinadoras do reality show.

Pouco tempo depois de exagerar na bebida, a goiana Chaiany provocou risos nos fãs do BBB após decidir, de forma repentina, ir abraçar Jonas Sulzbach no "rendez-vous", apelido dado por Ana Paula Renault para o quarto Sonho de Amor da casa. Em um outro cômodo, Milena também ingeriu bastante álcool e passou mal logo depois que o evento terminou.

VEJA MAIS

image Enquetes apontam reviravolta no 8º paredão do BBB 26; Babu, Chaiany e Milena disputam votos
Confronto no Big Brother Brasil 26 aponta possível reviravolta na votação, com Pipoca e Veterano em disputa apertada pela permanência no jogo

image Equipe de Jordana divulga 'VAR' após acusação de Chaiany no BBB 26

image Sincerão no BBB 26 tem Jordana e Chaiany separadas em briga e bronca de Tadeu Schmidt

Em seguida, Chaiany foi até Milena para dizer que ela passou por uma segunda "perda total" depois de ter bebido muitos drinks no evento. "Segundo PT no Big Brother. Isso é a emoção de ter 5 milhões na conta, Milena! Não é pouca coisa, não!", disse Chaiany. Após isso, Milena e Chaiany entraram cantando em um quarto e atrapalharam uma conversa séria entre Jordana, Jonas, Alberto Cowboy e Marciele.

Depois de se unir à Milena, a goiana traçou um trajeto até o quarto Eternidade e subiu em cima de Breno, que estava deitado em sua cama. "Não vai vomitar aqui não! Meu Deus do céu, eu sou gay, Chai. Sai!", disse o modelo que levou a brincadeira na esportiva, mesmo depois do ato de Chaiany ter gerado uma estalecada, perdendo 50 estalecas, porque segundo as regras do programa, esse movimento é proibido no reality.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

bêbados

drinks

ação

reality
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

10.03.26 10h33

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

10.03.26 9h07

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

paredão

Enquetes apontam reviravolta no 8º paredão do BBB 26; Babu, Chaiany e Milena disputam votos

Confronto no Big Brother Brasil 26 aponta possível reviravolta na votação, com Pipoca e Veterano em disputa apertada pela permanência no jogo

10.03.26 16h14

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (10/03)?

O filme "90 Minutos no Paraíso" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

10.03.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda