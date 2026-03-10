BBB 26: Milena e Chaiany bebem demais em evento e causam polêmicas na casa; veja

A casa mais vigiada do Brasil costuma ficar agitada quando são disponibilizadas algumas bebidas e drinks alcoólicos para os participantes do Big Brother Brasil 26 e, na tarde desta terça-feira (10), o clima não foi diferente. As sisters Chaiany e Milena ficaram bêbadas e alteradas após a direção do programa liberar alguns drinks em um evento organizado por uma das marcas patrocinadoras do reality show.

Pouco tempo depois de exagerar na bebida, a goiana Chaiany provocou risos nos fãs do BBB após decidir, de forma repentina, ir abraçar Jonas Sulzbach no "rendez-vous", apelido dado por Ana Paula Renault para o quarto Sonho de Amor da casa. Em um outro cômodo, Milena também ingeriu bastante álcool e passou mal logo depois que o evento terminou.

Em seguida, Chaiany foi até Milena para dizer que ela passou por uma segunda "perda total" depois de ter bebido muitos drinks no evento. "Segundo PT no Big Brother. Isso é a emoção de ter 5 milhões na conta, Milena! Não é pouca coisa, não!", disse Chaiany. Após isso, Milena e Chaiany entraram cantando em um quarto e atrapalharam uma conversa séria entre Jordana, Jonas, Alberto Cowboy e Marciele.

Depois de se unir à Milena, a goiana traçou um trajeto até o quarto Eternidade e subiu em cima de Breno, que estava deitado em sua cama. "Não vai vomitar aqui não! Meu Deus do céu, eu sou gay, Chai. Sai!", disse o modelo que levou a brincadeira na esportiva, mesmo depois do ato de Chaiany ter gerado uma estalecada, perdendo 50 estalecas, porque segundo as regras do programa, esse movimento é proibido no reality.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)