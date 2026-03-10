Enquetes apontam reviravolta no 8º paredão do BBB 26; Babu, Chaiany e Milena disputam votos
Confronto no Big Brother Brasil 26 aponta possível reviravolta na votação, com Pipoca e Veterano em disputa apertada pela permanência no jogo
Um novo paredão Big Brother Brasil 26 coloca Babu, Chaiany e Milena em uma disputa acirrada pela permanência na casa. O clima é de tensão no reality show, com enquetes apontando uma possível reviravolta na votação.
A tensão surgiu após o quadro "Sincerão", na última segunda-feira (9), que envolveu o trio emparedado. Inicialmente, Milena aparece mais próxima da eliminação, seguida de perto por Babu. Chaiany, por sua vez, apresenta baixa probabilidade de deixar o programa.
A recreadora Milena e o ator Babu protagonizam esta disputa direta. Números de enquetes indicam uma possível e grande reviravolta no resultado final do paredão.
Números das enquetes do paredão
Confira o que apontam as enquetes de portais de notícias:
Notícias TV
- Milena: 50,48% (aproximadamente 239 mil votos)
- Babu: 47,50% (diferença pequena para a primeira concorrente)
- Chaiany: 2,02% (sem risco de eliminação)
UOL
- Milena: 54,1% dos quase 1,3 milhão de votos
- Babu: 44,35% das escolhas para deixar o programa
- Chaiany: 1,55%
As enquetes representam uma tendência do público, mas não os votos oficiais. O resultado final do oitavo paredão é determinado pela votação no Gshow e anunciado por Tadeu Schmidt na edição desta terça-feira (10).
Como votar no paredão do BBB26
O passo a passo para votar no paredão é o seguinte:
- Realizar um cadastro simples e gratuito de conta Globo, via Gshow.
- Fazer login para ter acesso à votação.
- Acessar a página do BBB no site e votar.
Duas opções de voto no reality
As duas possibilidades de voto são:
- Voto Único: realizado via CPF, com peso de 70%.
- Voto Torcida: permite votar ilimitadamente, com peso de 30%.
O resultado oficial é calculado a partir da média ponderada entre essas duas modalidades de votação.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
