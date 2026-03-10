Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Enquetes apontam reviravolta no 8º paredão do BBB 26; Babu, Chaiany e Milena disputam votos

Confronto no Big Brother Brasil 26 aponta possível reviravolta na votação, com Pipoca e Veterano em disputa apertada pela permanência no jogo

Jennifer Feitosa

Um novo paredão Big Brother Brasil 26 coloca Babu, Chaiany e Milena em uma disputa acirrada pela permanência na casa. O clima é de tensão no reality show, com enquetes apontando uma possível reviravolta na votação.

A tensão surgiu após o quadro "Sincerão", na última segunda-feira (9), que envolveu o trio emparedado. Inicialmente, Milena aparece mais próxima da eliminação, seguida de perto por Babu. Chaiany, por sua vez, apresenta baixa probabilidade de deixar o programa.

A recreadora Milena e o ator Babu protagonizam esta disputa direta. Números de enquetes indicam uma possível e grande reviravolta no resultado final do paredão.

Números das enquetes do paredão

Confira o que apontam as enquetes de portais de notícias:

Notícias TV

  • Milena: 50,48% (aproximadamente 239 mil votos)
  • Babu: 47,50% (diferença pequena para a primeira concorrente)
  • Chaiany: 2,02% (sem risco de eliminação)

UOL

  • Milena: 54,1% dos quase 1,3 milhão de votos
  • Babu: 44,35% das escolhas para deixar o programa
  • Chaiany: 1,55%

VEJA MAIS

image BBB 26 terá formação de Paredão à tarde para dar lugar ao Oscar; veja horários
Tadeu Schmidt entrará ao vivo em dois horários. Saiba o que muda na programação

image BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração
Babu, Milena e Chaiany estão na berlinda da semana

As enquetes representam uma tendência do público, mas não os votos oficiais. O resultado final do oitavo paredão é determinado pela votação no Gshow e anunciado por Tadeu Schmidt na edição desta terça-feira (10).

Como votar no paredão do BBB26

O passo a passo para votar no paredão é o seguinte:

  • Realizar um cadastro simples e gratuito de conta Globo, via Gshow.
  • Fazer login para ter acesso à votação.
  • Acessar a página do BBB no site e votar.

Duas opções de voto no reality

As duas possibilidades de voto são:

  • Voto Único: realizado via CPF, com peso de 70%.
  • Voto Torcida: permite votar ilimitadamente, com peso de 30%.

O resultado oficial é calculado a partir da média ponderada entre essas duas modalidades de votação.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paredão bbb 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

10.03.26 10h33

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

10.03.26 9h07

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (10/03)?

O filme "90 Minutos no Paraíso" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

10.03.26 11h00

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda