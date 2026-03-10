Enquetes apontam reviravolta no 8º paredão do BBB 26; Babu, Chaiany e Milena disputam votos

Um novo paredão Big Brother Brasil 26 coloca Babu, Chaiany e Milena em uma disputa acirrada pela permanência na casa. O clima é de tensão no reality show, com enquetes apontando uma possível reviravolta na votação.

A tensão surgiu após o quadro "Sincerão", na última segunda-feira (9), que envolveu o trio emparedado. Inicialmente, Milena aparece mais próxima da eliminação, seguida de perto por Babu. Chaiany, por sua vez, apresenta baixa probabilidade de deixar o programa.

A recreadora Milena e o ator Babu protagonizam esta disputa direta. Números de enquetes indicam uma possível e grande reviravolta no resultado final do paredão.

Números das enquetes do paredão

Confira o que apontam as enquetes de portais de notícias:

Notícias TV

Milena : 50,48% (aproximadamente 239 mil votos)

: 50,48% (aproximadamente 239 mil votos) Babu : 47,50% (diferença pequena para a primeira concorrente)

: 47,50% (diferença pequena para a primeira concorrente) Chaiany: 2,02% (sem risco de eliminação)

UOL

Milena : 54,1% dos quase 1,3 milhão de votos

: 54,1% dos quase 1,3 milhão de votos Babu : 44,35% das escolhas para deixar o programa

: 44,35% das escolhas para deixar o programa Chaiany: 1,55%

VEJA MAIS

As enquetes representam uma tendência do público, mas não os votos oficiais. O resultado final do oitavo paredão é determinado pela votação no Gshow e anunciado por Tadeu Schmidt na edição desta terça-feira (10).

Como votar no paredão do BBB26

O passo a passo para votar no paredão é o seguinte:

Realizar um cadastro simples e gratuito de conta Globo, via Gshow .

. Fazer login para ter acesso à votação.

Acessar a página do BBB no site e votar.

Duas opções de voto no reality

As duas possibilidades de voto são:

Voto Único: realizado via CPF, com peso de 70%.

Voto Torcida: permite votar ilimitadamente, com peso de 30%.

O resultado oficial é calculado a partir da média ponderada entre essas duas modalidades de votação.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)