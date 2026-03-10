Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (10/03)?

O filme "90 Minutos no Paraíso" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"90 Minutos no Paraíso" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (10/03), às 15h25, o filme "90 Minutos no Paraíso", dirigido por Michael Polish e estrelado por Hayden Christensen, Kate Bosworth, Hudson Meek. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "90 Minutos no Paraíso"?

Em janeiro de 1989, a caminho de uma conferência no Texas, Don Piper (Hayden Christensen) sofre um grave acidente de carro. Quando os paramédicos chegam, ele é encontrado sem nenhum sinal de vida; porém, uma hora e meia depois, volta a viver, alegando que, durante esse tempo, conheceu o Paraíso.

Veja o trailer do filme "90 Minutos no Paraíso"

Informações do filme "90 Minutos no Paraíso"

  • Título original: 90 Minutes In Heaven
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 2h01min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
