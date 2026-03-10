Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Equipe de Jordana divulga 'VAR' após acusação de Chaiany no BBB 26

Estadão Conteúdo

A equipe de Jordana Morais publicou uma sequência de vídeos nas redes sociais para rebater as acusações feitas por Chaiany Andrade durante a discussão que marcou a madrugada do BBB 26 após o Sincerão nesta terça-feira, 10.

Durante o confronto, Chaiany afirmou que foi alvo de insultos da torcida de Jordana, e não foi defendida pela advogada no período em que ambas participaram da Casa de Vidro.

"Você, na Casa de Vidro, me parabenizou. Você é uma mentirosa, arregona", disse Jordana ao confirmar que defendeu a sister. "Não defendeu, não! Eu sei o que eu vivi, não mete o louco para cima de mim", rebateu Chaiany.

Em resposta, a equipe da participante divulgou registros da época para sustentar que Jordana teria, sim, tomado sua defesa.

Em um dos trechos divulgados, Jordana aparece repreendendo pessoas que estavam em frente à Casa de Vidro e chamavam Chaiany de "palhaça".

"Eu não compactuo com isso, eu não sou assim. Essa não sou eu. Vamos fazer o nosso e respeitar", disse a advogada no vídeo. Na ocasião, Chaiany reagiu elogiando a atitude: "Tudo! Diva... não deixa."

Outro registro mostra Jordana comentando que havia sido vaiada pela torcida da colega, mas que preferiu não reagir. "Quando minha torcida foi puxar para fazer com você, eu repreendi na hora, porque não sou assim", afirmou, enquanto Chaiany a parabenizava.

Em mais um momento compartilhado, Jordana aparece tentando tranquilizar a sister durante o confinamento na Casa de Vidro. "Força... você é o pequi de Goiás. Chai, sei que é difícil, aqui tem muita gente, o jogo é isso. Não tem nada decidido. Eu moro aqui, é mais fácil meus amigos virem, minha família. Isso aqui é só um recorte", disse.

Discussão durante dinâmica

A troca de acusações entre as duas ganhou força durante a dinâmica do "Pódio dos Medrosos". Ao montar seu pódio, Chaiany colocou Jordana em primeiro lugar e entregou a ela a medalha de covarde.

Ao justificar a escolha, Chaiany criticou a rival. "A Jordana é covarde porque estava peitando a Samira e, na minha vez, deu um passo para trás", afirmou.

Jordana reagiu imediatamente. "Se não fui para cima de você, foi porque restava um restinho de carinho. Mas pode deixar que acabou. Frouxa é você. A gente foi tentar fazer um combinado para somar votos e você sugeriu que o seu grupo nos traísse. Não sabe jogar, e joga baixo, sua covarde!", respondeu.

A discussão aumentou e as duas chegaram a avançar uma em direção à outra, sendo contidas pelos colegas de confinamento.

Do estúdio, o apresentador Tadeu Schmidt interveio para encerrar o confronto. "Ok, podem voltar para os seus lugares. Chai e Jordana, voltem para os seus lugares", pediu inicialmente. Como a discussão continuou, ele reforçou: "Chaiany e Jordana, agora acabou."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Sincerão

Jordana

Chaiany

discussão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

10.03.26 10h33

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

10.03.26 9h07

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CINEMA

Vai ter Monstros S.A. 3? Pixar estaria desenvolvendo novo filme da franquia

Informação publicada pelo Wall Street Journal e repercutida pelo Variety aponta que a Pixar trabalha em um terceiro longa da série iniciada em 2001

10.03.26 8h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda