Equipe de Jordana divulga 'VAR' após acusação de Chaiany no BBB 26

A equipe de Jordana Morais publicou uma sequência de vídeos nas redes sociais para rebater as acusações feitas por Chaiany Andrade durante a discussão que marcou a madrugada do BBB 26 após o Sincerão nesta terça-feira, 10.

Durante o confronto, Chaiany afirmou que foi alvo de insultos da torcida de Jordana, e não foi defendida pela advogada no período em que ambas participaram da Casa de Vidro.

"Você, na Casa de Vidro, me parabenizou. Você é uma mentirosa, arregona", disse Jordana ao confirmar que defendeu a sister. "Não defendeu, não! Eu sei o que eu vivi, não mete o louco para cima de mim", rebateu Chaiany.

Em resposta, a equipe da participante divulgou registros da época para sustentar que Jordana teria, sim, tomado sua defesa.

Em um dos trechos divulgados, Jordana aparece repreendendo pessoas que estavam em frente à Casa de Vidro e chamavam Chaiany de "palhaça".

"Eu não compactuo com isso, eu não sou assim. Essa não sou eu. Vamos fazer o nosso e respeitar", disse a advogada no vídeo. Na ocasião, Chaiany reagiu elogiando a atitude: "Tudo! Diva... não deixa."

Outro registro mostra Jordana comentando que havia sido vaiada pela torcida da colega, mas que preferiu não reagir. "Quando minha torcida foi puxar para fazer com você, eu repreendi na hora, porque não sou assim", afirmou, enquanto Chaiany a parabenizava.

Em mais um momento compartilhado, Jordana aparece tentando tranquilizar a sister durante o confinamento na Casa de Vidro. "Força... você é o pequi de Goiás. Chai, sei que é difícil, aqui tem muita gente, o jogo é isso. Não tem nada decidido. Eu moro aqui, é mais fácil meus amigos virem, minha família. Isso aqui é só um recorte", disse.

Discussão durante dinâmica

A troca de acusações entre as duas ganhou força durante a dinâmica do "Pódio dos Medrosos". Ao montar seu pódio, Chaiany colocou Jordana em primeiro lugar e entregou a ela a medalha de covarde.

Ao justificar a escolha, Chaiany criticou a rival. "A Jordana é covarde porque estava peitando a Samira e, na minha vez, deu um passo para trás", afirmou.

Jordana reagiu imediatamente. "Se não fui para cima de você, foi porque restava um restinho de carinho. Mas pode deixar que acabou. Frouxa é você. A gente foi tentar fazer um combinado para somar votos e você sugeriu que o seu grupo nos traísse. Não sabe jogar, e joga baixo, sua covarde!", respondeu.

A discussão aumentou e as duas chegaram a avançar uma em direção à outra, sendo contidas pelos colegas de confinamento.

Do estúdio, o apresentador Tadeu Schmidt interveio para encerrar o confronto. "Ok, podem voltar para os seus lugares. Chai e Jordana, voltem para os seus lugares", pediu inicialmente. Como a discussão continuou, ele reforçou: "Chaiany e Jordana, agora acabou."