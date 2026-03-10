Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sincerão no BBB 26 tem Jordana e Chaiany separadas em briga e bronca de Tadeu Schmidt

Estadão Conteúdo

Mais um Sincerão ocorreu no BBB 26 nesta segunda, 9. Na dinâmica, os brothers precisaram montar um "pódio dos medrosos". Depois, tinham que distribuir medalhas com os adjetivos "covarde", "arregão" ou "medroso".

O desafio rendeu brigas intensas entre os participantes. Jordana e Chaiany tiveram de ser separadas depois de discutirem aos gritos. A briga começou depois de Chaiany escolher a sister em primeiro lugar em seu pódio e chamá-la de "covarde".

Os ânimos também ficaram exaltados entre Juliano, Jonas e Cowboy, além de Ana Paula e Babu. Em determinado momento, durante uma briga entre Breno e Jordana, o apresentador Tadeu Schmidt precisou dar uma bronca nos brothers. "Chega!", disse.

Nesta semana, Babu, Chaiany e Milena disputam o paredão. A liderança é compartilhada entre Jonas e Cowboy. A eliminação é na terça, 10.

Babu

Jordana - "arregona" Samira - "frouxa" Gabriela - "covarde"

Chaiany

Jordana - "covarde" Cowboy - "frouxo" Jonas - "frouxo"

Milena

Jonas - "covarde" Cowboy - "arregão" Solange - "frouxa"

Cowboy

Ana Paula - "covarde" Juliano - "covarde" Breno - "covarde"

Jonas

Milena - "covarde" Samira - "arregona" Juliano - "frouxo"

Juliano

Jonas - "covarde" Cowboy - "covarde" Marciele - "arregona"

Marciele

Samira - "covarde" Juliano - "frouxo" Chaiany - "arregona"

Samira

Solange - "frouxa" Babu - "covarde" Jonas - "arregão"

Solange

Samira - "arregona" Milena - "covarde" Ana Paula - "covarde"

Ana Paula

Babu - "covarde" Cowboy - "covarde" Solange - "frouxa"

Breno

Marciele - "arregona" Cowboy - "covarde" Jordana - "covarde"

Leandro

Cowboy - "arregão" Jonas - "arregão" Marciele - "covarde"

Gabriela

Babu - "frouxo" Juliano - "covarde" Milena - "covarde"

Jordana

Chaiany - "arregona" Solange - "covarde" Babu - "frouxo"

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Sincerão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

CULTURA

No Dia da Mulher, pioneiras e novas gerações mostram a força feminina no carimbó

Mesmo invisibilizadas por décadas, elas sempre estiveram no centro da manifestação cultura

08.03.26 8h30

BBB 26

Milena vence a Prova do Anjo no BBB 26 e escolhe o Líder Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro

Vale lembrar, que está semana o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

07.03.26 17h01

CALOR

Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Modelo paraense frequenta praia na capital fluminense e compartilha registros de lazer em rede social

07.03.26 16h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

10.03.26 9h07

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

CELEBRIDADES

Veja fotos de Gabi Martins em novo ensaio de biquíni fio-dental

A cantora surpreendeu os seguidores com a publicação e recebeu uma chuva de elogios

25.03.24 9h35

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda