Veja fotos de Gabi Martins em novo ensaio de biquíni fio-dental

Na última sexta-feira (22), Gabi Martins encantou seus seguidores do Instagram com um novo ensaio fotográfico. Vestindo um biquíni fio-dental branco, a cantora caprichou nas poses sensuais e recebeu uma chuva de elogios nos comentários da publicação.

"Esse cabelo cor de ouro", escreveu na legenda. "Maravilhosa!", exclamou um fã. "Perfeita", afirmou outro. "Barbie sertaneja", brincou um terceiro, destacando o estilo da artista.

Além de encantar seus seguidores com sua beleza, Gabi Martins também aproveitou para esclarecer alguns boatos sobre sua vida amorosa nos últimos dias. Prestes a iniciar a produção de seu DVD, a cantora revelou que tem dedicado seu tempo e energia à composição de músicas para o novo projeto, que será gravado no Recife, Pernambuco. Desmentindo os rumores sobre um novo relacionamento, a ex-BBB afirmou que, no momento, sua prioridade é sua carreira e seu novo trabalho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)