Mia Khalifa é a atriz pornô mais buscada no mundo em 2023 web; veja a lista com o ranking

A indústria pornô fatura há anos milhões com a pornografia. Porém, com o avanço da internet os conteúdos estão disponíveis com mais facilidade e as atrizes tem lucrado alto com o ranqueamento em sites de conteúdo adulto pelo número de views. Além disse, algumas delas faturam ainda com as performance em frente às câmeras.

Por exemplo, o Xvideos é um dos maiores sites pornôs e atual termômetro para elencar quem são os nomes que são sucesso no mundo por estarem entre os 10 sites mais visitados, perdendo para Youtube, Google, Facebook, entre outros.

VEJA MAIS

De acordo com o Similar Web, um veículo especializado em análise de dados e inteligência, o Xvideos é o 9º site mais acesso em 2023, com uma média de 2.9 bilhões de acessos mensal.

Nele, Mia Khalifa, Cory Chase, Vale Nappi, são as mulheres que aparecem no topo das buscas por usuário entre as mais de 31 mil atrizes divididas pelas categorias de ponstars, cam-girls, atrizes e "performers amadoras".

Veja as atrizes pornôs mais buscadas na internet:

1- Mia Khalifa: Líbano

A ex-atriz pornô libanesa de 28 anos é mais buscada na web, mesmo aposentada. Mia atuou em filmes pornô até o fim de 2014 e ganhou fama mundial por desafiar o estado islâmico por gravar usando hijab (véu usado por algumas mulheres muçulmanas para cobrir a cabeça). Quase dez anos após a "aposentadoria", ela segue como uma das mais buscadas no mundo e ostenta quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais.

2- Riley Reid: Estados Unidos

Formada em psicologia com a intenção de se tornar professora, em 2013, ela descobriu uma forma de ganhar dinheiro com os filmes pornôs. Nascida em Miami Beach, Flórida, Riley Reid tem 31 anos e atualmente, ela ocupa o posto de segunda atriz de filme adulto mais buscada no mundo e também tem perfil no OnlyFans.

3- Lana Rhoades: Estados Unidos

Lana Rhoades não atua em produções adultas, mesmo assim, possui o seu trabalho entre um dos mais buscados na internet. Agora com 26 anos, ela atua em movimento contra a indústria pornográfica, no ano passado, ela afirmou que não se reconhecia ao ver as cenas de sexo que já gravou e destacou a toxicidade do ambiente em que vivia, "infestado por abuso de drogas e álcool".

"Só acho que não é bom para ninguém. Eles deveriam tornar isso ilegal", declarou ela ao podcast The Skinny Confidential Him & Her".

4- Abella Danger: Estados Unidos

Abella Danger deixou seu passado judeu para trabalhar com filmes pornô, sofrendo duras críticas. Ela iniciou a carreira na industria pornográfica em 2014 e, hoje, aos 27 anos, está entre as cinco mais acessadas no Xvídeos.

5- Sara Jay: Estados Unidos

Sara Jay é nascida na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos e ficou conhecida como atriz pornográfica, diretora e modelo de conteúdo adulto. Ela começou a trabalhar como stripper em bar após finalizar os estudos, e em seguida, começou a buscar trabalhos em filmes pornôs.

Em 2001, ela estreou nas produções e possui mais de 1.500 filmagens.

BRASILEIRAS

A atriz Gina Valentina também ostenta o posto de brasileira mais buscada no ranking mundial do Xvideos. Com o seu canal no Youtube, ela assume a marca de 25ª entre as atrizes mais buscadas.

Com Sexy Angel, em 42ª, e Elisa Sanches, em 75ª, o top 3 das atrizes pornôs brasileiras mais buscadas entre os gringos fica completo.