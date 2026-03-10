Yuri Lima admite sentir ciúmes de Iza: ‘É a mulher que mais amei’

O jogador Yuri Lima, ex-namorado da cantora Iza, admitiu sentir ciúmes da artista no novo relacionamento. Durante o Carnaval 2026, Iza assumiu o namoro com o ator João Vitor Silva. Em julho de 2024, Yuri e a cantora, pais de Nala, terminaram após ela descobrir que havia sido traída durante a gravidez.

Ao portal Leo Dias, o jogador confessou ter errado e agido de maneira imatura. “Aprendi totalmente com meu erro. Ficar longe delas é a maior punição possível”, afirmou. Após o nascimento da filha, o ex-casal reatou, mas terminou novamente em outubro de 2025.

Devido à polêmica envolvendo a antiga relação, Yuri disse que se afastou do futebol. A decisão foi tomada, também, para acompanhar mais de perto o primeiro ano de vida de Nala. O jogador falou que sabe que a situação atual em que vive é uma consequência das atitudes passadas.

Sobre o segundo término com Iza, Yuri esclareceu o motivo: não houve falta de sentimento, porém o impacto da exposição pública da traição afetou o ex-casal. Ao saber do novo relacionamento de Iza, com João Vitor Silva, o jogador declarou ter sentido ciúmes. “É a mulher que mais amei na vida e a mãe da minha filha. Claro que fiquei com ciúmes, é normal”, destacou. Yuri preferiu não responder se há uma possível reconciliação com a cantora.