Virginia Fonseca troca de professor e movimenta bastidores da Grande Rio

Neste fim de semana, Virginia Fonseca enfrentará sua primeira grande experiência como Rainha de Bateria da Grande Rio, ao participar dos mini desfiles preparatórios para o Carnaval 2026. No entanto, mesmo antes de pisar na avenida, a influenciadora já gerou polêmica nos bastidores da escola de samba.

No último domingo (23/11), Virginia apareceu treinando com Carlinhos Salgueiro, diretor artístico do Salgueiro, o que surpreendeu o público. Até então, ela vinha tendo aulas com a dançarina Luciene Santtinha, passista e musa da própria Grande Rio.

De acordo com apuração da coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a mudança partiu da própria escola de samba. Fontes indicam que a Grande Rio estaria insatisfeita com o rendimento da influenciadora nos ensaios e teria optado por um novo nome para acompanhar sua evolução, especialmente neste início de trajetória como rainha.

Virginia foi flagrada ensaiando com Carlinhos pouco tempo depois de ainda estar sob orientação de Luciene. A mudança gerou especulações e críticas nas redes sociais, especialmente entre os fãs da influenciadora.

Em conversa com o portal LeoDias, Virginia fez questão de expressar seu respeito pela antiga professora. “Sempre será minha referência”, afirmou a apresentadora do SBT.

Internamente, há quem diga que, mesmo após diversas aulas com Santtinha, o progresso de Virginia ficou abaixo do esperado. A escola estaria preocupada com a proximidade do desfile na Marquês de Sapucaí, e com a falta de preparo percebida até o momento.

Por ora, a informação é que Carlinhos Salgueiro assumiu os treinamentos apenas para os mini desfiles do fim de semana, e não há confirmação de continuidade após o evento. A decisão também teria partido da direção da Grande Rio.

Escola se pronunciou

Apesar das especulações, a Grande Rio negou qualquer insatisfação com a performance de Virginia. Em nota enviada à coluna Fábia Oliveira, a escola elogiou o envolvimento da influenciadora com a comunidade e a bateria: “Estamos muito felizes com a Virginia. Ela é super participativa, atende a imprensa, pedidos de fotos, e já está entrosada com a bateria, com Mestre Fafá, com as musas, passistas e com a comunidade”, informou a equipe de comunicação da escola.