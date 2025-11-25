Rapper D4vd decapitou, desmembrou e manteve o cadáver da ex congelado por meses, diz site

Fontes ligadas ao Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles relataram mais detalhes sobre a morte de Celeste Rivas Hernandez, adolescente cujo corpo foi encontrado em decomposição no porta-malas do carro do cantor D4vd em setembro. Segundo o TMZ, a causa da morte da adolescente não pôde ser constatada, pois o corpo, que foi encontrado desmembrado, teria sido congelado antes de ser colocado no veículo.

O site americano também relatou que o cantor é o principal suspeito na morte de Celeste, que foi apontada como sua ex-namorada, além de um outro suspeito não identificado que ajudou no esquartejamento. Inicialmente, legistas explicaram que o estado de decomposição do corpo estava muito avançado, o que impediu o reconhecimento da identidade da garota.

A linha do tempo segundo as fontes ligadas ao portal indica que, após a morte de Celeste, seu corpo foi desmembrado e congelado em um freezer "por um longo período", o que dificulta exames legistas que possam determinar tanto a causa quanto o tempo de morte. Ainda congelado, o corpo foi colocado no porta-malas do carro, que foi apreendido em um pátio de reboque. A descoberta ocorreu depois de relatos de um "odor desagradável" vindo do veículo.

Após a veiculação de notícias referentes ao estado do corpo, a polícia de Los Angeles impediu o gabinete do legista de divulgar outros detalhes sobre a morte de Celeste. O gabinete do corpo legista recebeu "uma ordem judicial, emitida pelo Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), para manter o caso de Rivas Hernandez em sigilo por questões de segurança", diz a AP. "Nenhum registro ou detalhe relacionado ao caso, incluindo a causa e a forma da morte e o laudo do médico legista será divulgado ou publicado no site até segunda ordem", explica o comunicado.

A descoberta do corpo

No dia 8 de setembro, o Departamento de Polícia de Los Angeles atendeu um chamado sobre um "odor desagradável" vindo de um veículo apreendido em um pátio de reboque. No porta-malas do carro estava o corpo de Celeste Rivas, uma garota de 15 anos.

O veículo, um modelo da marca Tesla, está registrado no nome de David Anthony Burke, a identidade verdadeira de D4vd. Segundo a emissora norte-americana ABC, o veículo estava no local há alguns dias e o corpo foi deixado no porta-malas dianteiro. A polícia revelou que o carro não estava registrado como roubado.

D4vd nega qualquer envolvimento com a morte de Celeste. Algumas evidências, no entanto, mostram que o cantor e a jovem provavelmente se conheciam e mantinham algum tipo de relacionamento amoroso.

O cantor seria atração do Lollapalooza Brasil 2026, mas teve o show cancelado.

Coincidências com nome e tatuagem

Após a polícia identificar o corpo de Celeste em setembro, a mãe da garota foi entrevistada pelo TMZ e revelou algumas informações possivelmente relevantes para o caso. Segundo ela, o artista e a vítima têm uma tatuagem idêntica no dedo indicador direito - um "Shhh..." escrito em letra cursiva. Apesar das suspeitas, a inscrição é relativamente comum, com famosos como Rihanna, Lily Allen e Lindsay Lohan tendo tatuagens similares em seus dedos.

A outra informação, no entanto, parece ser mais comprometedora. A mulher afirmou que sua filha estava desaparecida há mais de um ano e que tinha um namorado chamado David, o que gerou suspeitas na mãe.

Na internet, uma canção vazada de D4vd em 2023 foi recuperada por usuários da plataforma SoundCloud e postada no site na mesma semana. Na música, D4vd canta sobre estar apaixonado por uma garota chamada Celeste. O título do arquivo vazado da canção, inclusive, era "Celeste_Demo unfin".

"Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes / I hear her voice each time I take a breath / Im obsessed", canta o rapper. Em português, a canção ficaria assim: "Oh, Celeste / A garota com meu nome tatuado no peito / Sinto o cheiro dela nas minhas roupas, como cigarro / Ouço a voz dela toda vez que respiro / Estou obcecado".

Conhecido por suas músicas virais Here with Me e Romantic Homicide, D4vd é um rapper norte-americano de 20 anos. O artista chegou a abrir os shows da turnê SOS, de SZA, no Hemisfério Norte e tem uma faixa conhecida com Kali Uchis, Crashing, lançada este ano.