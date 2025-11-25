Capa Jornal Amazônia
Como é 'Fallen - Luz e Sombra', Série da Globo que ganhou o Emmy Internacional

A série é baseada em uma saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate

Estadão Conteúdo
fonte

Série 'Fallen - Luz e Sombra' (Divulgação/ Globoplay)

Na última segunda-feira (24),  a série do Globoplay 'Fallen - Luz e Sombra' ganhou um Emmy Internacional 2025 na categoria de Melhor Programa Infantil: Live-Action. A cerimônia foi realizada em Nova York, e premiou a coprodução entre o streaming da Globo e com a Night Train Media, Silver Reel, Hero Squared e Umedia.

Também concorriam, na mesma categoria, as séries: 'Luz', do Brasil, 'Prefects', do Quênia, e 'Shut Up', da Noruega. O prêmio foi entregue para a roteirista de Fallen, Rachel Patterson, e o diretor Matthew Hastings.

Sobre o que trata a série 'Fallen - Luz e Sombra'?

A trama é baseada na saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate no Reino Unido e que vendeu mais de 10 milhões de cópias mundo afora. Através dos oito episódios, a produção acompanha os passos de Luce (Jessica Alexander), uma jovem que é enviada até uma instituição psiquiátrica, a Sword & Cross, como punição por ter cometido um incêndio criminoso do qual ela não se lembra.

Entre os outros residentes, ela conhece Cam (Timothy Innes) e Daniel (Gijs Blom), ela descobre segredos sobre a instituição que a levam a desvendar o próprio destino e sua misteriosa ligação com Daniel.

A série é um drama romântico com um toque de ficção científica, produzida e dirigida por Matthew Hastings, que esteve por trás do sucesso The Handmaids Tale - O Conto da Aia. Fallen - Luz e Sombra está disponível no Globoplay desde outubro de 2024, quando estreou no catálogo do streaming.

