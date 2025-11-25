Boo Unzueta faz ‘unboxing’ de ovos de Gracyanne Barbosa

A musa fitness Gracyanne Barbosa lançou sua própria marca de ovos, a GracyOvos. Para divulgação do novo empreendimento, ela enviou press kit a alguns influenciadores, entre eles, Bruna Unzueta, conhecida como Boo. A caixa, que contém seis unidades, é revestida por veludo azul e se parece com um porta-jóias.

Durante o vídeo, Boo diz que é um “unboxing” às cegas e brinca com um possível pedido de casamento. A influenciadora está namorando Gabi Guimarães, jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Para adivinhar o que tem na caixa, ela recebe dicas.

“Amiga, você entregou tudo, amei e já to pronta para fazer meu estoque de GacyOvos! Porque proteína é item de luxo e aqui em casa eu guardo como joia! Obrigada, Gra!”, escreveu Boo.