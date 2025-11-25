Capa Jornal Amazônia
Liberô Carabao: Sucesso do programa na Rádio Liberal FM toca o que o público pede

Seleção eclética que vai do brega ao forró, passando pelo arrocha e hits internacionais, programa leva para a frequência modulada a energia das festas paraenses

Bruna Dias Merabet
fonte

DJs do Carabao comandam o programa "Liberô Carabao" de segunda a sexta-feira, de 18h às 19h, na Rádio Liberal FM (Carmem Helena / O Liberal)

De segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, os DJs da aparelhagem Carabao comandam o programa "Liberô Carabao", na Rádio Liberal FM, desde julho deste ano. Ao longo desses quatro meses, os DJs Tom Máximo e André Máximo levam a experiência das festas para a frequência modulada.

O programa tem ganhado cada vez mais ouvintes e internautas. Sempre atentos às músicas mais tocadas na noite de Belém, os DJs fazem a seleção do setlist para o "Liberô Carabao". Entre as escolhas estão o brega marcante, sofrência, arrocha, forró e hits internacionais em versões com a cara do Pará.

“A aceitação do programa da rádio está ótima, muito boa. O público tem participado bastante, eles geralmente mandam mensagens pelo WhatsApp da Rádio Liberal. Além disso, eles são muito ativos, principalmente na venda de ingressos”, explica Tom Máximo.

O DJ conta que esse momento do programa não é apenas para escutar uma seleção de músicas boas, mas também para saber a agenda da aparelhagem e se informar sobre a participação deles em eventos ao longo dos meses. Essa participação do público no "Liberô Carabao" é essencial para que os DJs entreguem um repertório de acordo com o seu público.

“A gente fez a seleção musical toda ao vivo, de acordo com os pedidos. Geralmente, as músicas que não podem faltar são as de saudade, as marcantes, as que são bem paraenses, o nosso brega. Não tem como eu dizer qual música não fica de fora, porque são várias que não podem faltar nessa seleção no nosso programa”, acrescenta o DJ.

No lançamento do programa, Edmilson Mota, coordenador de programação do Sistema Liberal de Rádios,  explicou que a faixa horária escolhida para o programa foi pensada justamente para oferecer um momento de leveza e celebração ao fim do expediente, com músicas que resgatam memórias afetivas e traduzem o sentimento do povo paraense: “É um programa ao vivo, com saudade, brega marcante, arrocha. É uma demanda antiga do público e agora teremos esse espaço fixo. O Carabao tem um público fiel, de várias idades, que vai se sentir em casa com essa proposta”.

Essa experiência musical que credencia Tom Máximo e André Máximo para a apresentação também coloca a aparelhagem Carabao no topo das mais procuradas para grandes eventos. Criada no Marajó em 2022, a aparelhagem vem se consolidando ao longo desses três anos no mercado.

O nome, inspirado no búfalo "carabao", conhecido por sua força e bravura, também reflete uma das características da aparelhagem, que incorpora sua potência no projeto. Além disso, sua estrutura física e de som é outro aspecto que merece destaque. Com caixas de som gigantes acopladas à aparelhagem, ela forma a figura do animal, incluindo elementos como chifres. A imagem do búfalo tecnológico é usada como um ícone visual e sonoro, com a música "Búfalo do Marajó" da Banda 007 sendo um marco desse movimento.

O búfalo vem cheio de peculiaridades. Ele treme conforme a música e solta fumaça como se estivesse enfurecido com o som. Essa identidade regional une tecnologia e tradição, com muita luz e pirotecnia.

Em cima da aparelhagem e comandando as picapes, os DJs, usando chapéu de boiadeiro, se revezam para comandar o público. Muitas pessoas estão na equipe e são lembradas pelos DJs, que liberam as vinhetas e mandam abraços.

Agende-se

Horário: De segunda a sexta-feira, das 18h às 19h;
Transmissão ao vivo pela Rádio Liberal FM (97.5 MHz – Belém);
Frequências em rede: Castanhal: 94.1 FM; Cametá: 90.9 FM; Soure: 103.3 FM.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

