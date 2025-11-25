Som do Guns N´ Roses vai tremer o Mangueirão em 2026!

O ano de 2026 já começou para milhares de fãs da banda norte-americana Guns N´Roses, em especial, em Belém. Como foi anunciado nas redes sociais nessa segunda-feira (24) que a banda fará um show no Estádio Olímpico do Mangueirão, no bairro do Bengui, em 25 de abril de 2026, na primeira vez do grupo em solo paraense, teve início oficialmente a contagem regressiva dos fãs paraenses para adquirir ingressos para o concerto da turnê mundial da banda. Como ingredientes para esse comichão dos fãs, figuram a memória afetiva de quem nunca deixou de vibrar, se emocionar com o som da banda e, em particular, celebrar com os artistas este momento mágico de serem ouvida as guitarras e o vocal de uma banda que conquistou o mundo e nunca saiu das camisetas dos fãs, nunca saiu da playlist de quem sabe como o Guns é bom.

Como repassa a produtora, informações sobre ingressos, horários e estrutura serão divulgadas em breve. A novidade faz parte de uma nova etapa da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" no Brasil. O grupo confirmou mais oito apresentações no país em abril de 2026, passando por diferentes capitais.

Além de Belém, o itinerário inclui: 04/04 – São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque); 07/04 – São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos); 10/04 – Rio de Janeiro (Engenhão); 12/04 – Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade); 15/04 – Salvador (Arena Fonte Nova); 18/04 – Fortaleza (Arena Castelão); 21/04 – São Luís (Castelão).

A última visita da banda ao Brasil ocorreu em outubro e novembro deste ano, com shows em Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília. Em 2026, o grupo chegará à sua 11ª turnê pelo país, ampliando a trajetória de apresentações para o público brasileiro.

A turnê atual marca também a estreia do baterista Isaac Carpenter no Guns N’ Roses. O músico, que já integrou grupos como Awolnation, Loaded e Loudermilk, assumiu o posto deixado por Frank Ferrer após 19 anos na banda.

Além de Carpenter, a formação anunciada para a turnê conta com Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Richard Fortus (guitarra), Duff McKagan (baixo), Dizzy Reed (teclados) e Melissa Reese (teclados e sintetizadores).

"Eu vou para o show!"

Ela tem 26 anos, é historiadora, artista plástica e musicista (guitarra e piano). O encontro de Márcia Gutierrez com o som do Guns N´ Roses se deu quando ela tinha 9 anos de idade. "Foi nessa época que eu conheci o Guns, o Iron (Iron Maiden), o Judas Priest, o Ozzy (Ozzy Osbourne). Eu gosto do som pesado por causa do impacto das guitarras, as letras falam com o coração e tem o ritmo contagiante; o rock tem o lado selvagem", destaca Márcia.

Essa fã conta que nunca teve oportunidade de assistir a uma apresentação do Guns N´ Roses. Entretanto, conferiu um show do guitarrista Slash em carreira solo em Curitiba (PR), em 2019. "Foi muuuuito bom!", destaca Márcia.

Em 1991, o Guns se apresentou no festival Rock in Rio II, na primeira apresentação dos caras em solo brasileiro. Essa apresentação da banda reverberou tanto que logo, logo eles passaram a fazer parte da relação das bandas inesquecíveis para os fãs brasileiros.

"Não tem isso de saber se eu pretendo ir ao show. Eu vou ao show!", enfatiza Márcia, ao ser perguntada sobre a apresentação da banda na Cidade das Mangueiras. "Quando eu soube que eles vêm fazer um show em Belém, o coração disparou. Saí mandando mensagens para amigos, familiares, todo mundo", revela a fã.

Ela conta que o anúncio do show em Belém foi surpresa.

Entusiasmada para o show, Márcia enumera que Slash é uma espécie de mago da guitarra, "o Axl tem uma voz única, um timbre de voz marcante, e a linha de baixo do Duff McKagan é fantástica". Três canções prediletas dela são "Night Train", "Welcome to the Jungle" e "Paradise City".

Outra pessoa à espera da chegada do dia 25 é a estudante de Publicidade e Propaganda, Linda Soares, 23 anos. "Quando eu vi que eles virão tocar em Belém, soltei um grito no meu local de estágio", relata Linda.

Show foi saudado com um grito pela fã Linda Soares (Foto: Divulgação)



"Agora é só liberar os ingressos, para eu ver se consigo comprar o meu no primeiro minutinho", diz a fã. Linda começou a escutar rock com o pai dela, Márcio Roberto Soares. "Ele escutava e eu, então, me encantei com o Guns. Eu assisti, com 6 ou 7 anos de idade, aos clipes de 'November Rain', com Slash tocando na frente de uma igreja, e "Don´t Cry". Quando adolescente, eu conheci outras canções deles, e o Guns virou minha banda favorita", conta Linda. Ela tem uma tatuagem com versos da banda e aguarda a hora de conferir seu primeiro show do Guns.



