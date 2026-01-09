Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Álvaro prova comidas típicas do Pará e reage ao tacacá: 'Joelma, você me paga'

Influenciador está na capital paraense para acompanhar os Ensaios da Anitta e compartilhou reações aos pratos típicos

Hannah Franco
fonte

Álvaro prova culinária paraense na Estação das Docas. (Reprodução/Instagram)

Em sua primeira passagem por Belém, o influenciador Álvaro divertiu seguidores ao publicar um vídeo provando comidas típicas da culinária paraense. Com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, o criador de conteúdo compartilhou, nesta sexta-feira (9), registros gravados na Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da capital, onde experimentou pratos tradicionais da região.

No vídeo, Álvaro aparece provando vatapá, tacacá, maniçoba e unha de caranguejo. A gravação começa com a reação ao tacacá, quando o influenciador faz careta ao dar o primeiro gole no tucupi e brinca: “Joelma, você me paga”, em referência à música Voando pro Pará, sucesso da cantora paraense.

Apesar de admitir que não é fã de frutos do mar, Álvaro afirmou ter gostado da unha de caranguejo. Já a maniçoba foi uma das maiores surpresas. “Muito bom, realmente lembra o gosto da feijoada e tem um gosto mais forte mesmo”, comentou.

O tacacá, no entanto, causou estranhamento inicial. “Vocês cozinharam vinagre?”, perguntou em tom de brincadeira. Em seguida, explicou que o sabor é diferente do que está acostumado. “Não é ruim, mas é um gosto mais exótico, mais apurado”, avaliou.

Nos stories, o influenciador contou que pretende seguir explorando Belém nos próximos dias e revelou planos de visitar uma festa de aparelhagem ao lado do influenciador Lucas Guedes, que também estará na capital paraense.

Álvaro desembarcou em Belém para acompanhar os Ensaios da Anitta, que acontecem neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão. O evento marca a abertura da temporada 2026 da turnê de pré-Carnaval da cantora e será a primeira vez que o projeto passa pela Região Norte. Os ingressos para a apresentação na capital paraense já estão esgotados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

