Álvaro é presenteado com imagem de Nossa Senhora de Nazaré em passeio por Belém

O influenciador digital Álvaro recebeu um presente especial durante sua passagem por Belém. Enquanto passeava pela Estação das Docas, na tarde desta sexta-feira (9), ele foi surpreendido por uma fã que lhe entregou uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará.

A admiradora, que é de São Luís (MA), contou que decidiu presentear o influenciador com o símbolo religioso como forma de carinho e boas-vindas à capital paraense. Álvaro agradeceu o gesto e posou para fotos, demonstrando simpatia ao atender diversos fãs que o reconheceram no local.

Com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, o criador de conteúdo está em Belém pela primeira vez. Nas redes sociais, ele compartilhou registros da chegada à cidade e aproveitou para conhecer um dos principais pontos turísticos da capital paraense.

Álvaro está na cidade para acompanhar os Ensaios da Anitta, que acontecem neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão. O evento marca a abertura da temporada 2026 da turnê de pré-Carnaval da cantora e será a primeira vez que o projeto passa pela Região Norte. Os ingressos para a apresentação na capital paraense estão esgotados.