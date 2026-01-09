Capa Jornal Amazônia
Exposição em Belém oferece contação de histórias gratuita para crianças nas sextas-feiras de janeiro

Ação integra mostra de Evelyn Cruvinel e convida público mirim a participar da construção da atividade lúdica

O Liberal
fonte

Tia Ot apresenta contação de história em exposição na Galeria Benedito Nunes (Ana Dias)

As férias escolares das crianças de Belém ganham um novo reforço cultural nesta semana. A exposição Mãos cintilantes, brincadeiras etéreas”, em cartaz na Galeria Benedito Nunes, da Fundação Cultural do Pará (FCP), amplia sua programação educativa com uma contação de histórias gratuita voltada ao público infantil, que será realizada nesta sexta-feira (9), às 16h, conduzida pela multiartista, arte educadora e psicóloga, Otânia Freire, a “Tia Ot”, que possui longa experiência na condução de atividades em espaços culturais e educativos da cidade. A ação também acontece nas sextas-feiras dos dias 16 e 23 de janeiro, sempre no mesmo horário.

Voltada especialmente às crianças, a contação de histórias, aposta no lúdico como ferramenta de escuta, troca e criação coletiva, em diálogo direto com o ambiente sensorial construído pela artista visual Evelyn Cruvinel, autora da mostra.

Segundo Tia Ot, o principal objetivo da contação é proporcionar momentos de diversão e imaginação, respeitando o tempo, as percepções e as expressões das crianças. “As histórias são conduzidas com muito cuidado com o universo da criança, com os olhos e os ouvidos atentos para as observações, necessidades de fala, sugestões e movimentos que elas esboçam no momento da troca”, explica a artista.

Durante as sessões, diferentes recursos são utilizados para estimular a participação do público, desde objetos simples, como folhas de papel, até instrumentos musicais e materiais criados especialmente para as narrativas. Em vários momentos, as crianças são convidadas a colaborar com a construção da história, sugerindo caminhos, sons e personagens, muitas vezes guiadas pela música, que atravessa toda a condução da atividade.

“Assim como na exposição, o lúdico e a criança são os universos de interesse. É um mergulho no respeito ao que elas são e ao que trazem”, afirma Otânia.

A cada sexta-feira, uma história diferente será apresentada, com propostas e interações distintas. O repertório inclui narrativas já conhecidas do trabalho artístico da multiartista, que ao longo dos anos já passaram por diferentes espaços culturais e educativos. Os temas abordam valores como amizade, criatividade e respeito à natureza, sempre atravessados pela fantasia e pela música.

Nesta sexta-feira (9), a história escolhida é “O Menino e o Pardal”, baseada na obra do escritor indígena Daniel Munduruku, ampliando o diálogo da exposição com narrativas ancestrais e a valorização das culturas originárias.

Exposição transforma galeria em festa infantil

Em cartaz até 23 de janeiro de 2026, com visitação gratuita de 9h às 17h, a mostra marca a primeira exposição individual da artista visual goiana Evelyn Cruvinel, vencedora do Prêmio Branco de Melo 2025. Com curadoria da artista paraense Ceci Bandeira, a exposição transforma o espaço expositivo em uma ambientação que remete a uma grande festa infantil, reunindo pinturas, instalações, objetos e elementos cenográficos.

O projeto foi pensado para garantir acessibilidade e inclusão, com recursos como legendas em braile, audiodescrição e linguagem simples. Não é necessário realizar inscrição prévia para participar das atividades. Para solicitações de acessibilidade, como intérprete de Libras, é preciso informar antecipadamente pelos perfis da Galeria Benedito Nunes ou da Tripé Produções Culturais, no Instagram.

A exposição é realizada pela Tripé Produções Culturais, com apoio da Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio do Prêmio Branco de Melo 2025.

Palavras-chave

Galeria Benedito Nunes

tia ot

cultura

contação de história

exposição 'Mãos cintilantes, brincadeiras etéreas'

o que fazer hoje em Belém

crianças

público infantil
