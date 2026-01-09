Programação sobre cultura japonesa movimenta Biblioteca Arthur Vianna e Cine Líbero Luxardo

A programação cultural japonesa, fruto da parceria entre a Fundação Cultural do Pará (FCP) e o Consulado do Japão em Belém, terá início na próxima segunda-feira, dia 12. As atividades gratuitas serão realizadas na sede da FCP, na Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) e no Cine Líbero Luxardo, estendendo-se até o dia 6 de fevereiro.

A iniciativa abrangente inclui uma exposição de calendários e bonecas japonesas, oficinas de origami, uma palestra sobre bolsas de estudo do programa MEXT e uma mostra de cinema. Todas as ações são gratuitas, visando apresentar diferentes aspectos da cultura japonesa ao público local.

Atividades na Biblioteca Pública Arthur Vianna

Na Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), a exposição de calendários e bonecas japonesas será a primeira a ser aberta ao público. Ela ocorrerá no segundo andar do espaço, de 12 de janeiro a 6 de fevereiro.

No dia 22 de janeiro, o terceiro andar da biblioteca receberá uma palestra informativa sobre bolsas de estudo para interessados em cursar ensino superior no Japão, através do programa MEXT.

Já no dia 28 de janeiro, a Gibiteca da BPAV sediará uma oficina de origami, oferecendo ao público a oportunidade de aprender a arte das dobraduras de papel. Todas as atividades na BPAV são gratuitas e não exigem inscrição prévia.

Reforço dos Vínculos Culturais Brasil-Japão

De acordo com o Consulado do Japão em Belém, o objetivo da programação é exibir diversos ângulos da cultura japonesa, ressaltando tanto práticas artísticas quanto oportunidades de intercâmbio acadêmico. A iniciativa também busca fortalecer os laços culturais entre Brasil e Japão.

Andréa Lima, assessora do Consulado, enfatiza que a exposição busca ilustrar elementos do cotidiano japonês, como os calendários, por meio de suas estampas e estilos visuais. O propósito é expandir o conhecimento sobre o país, indo além de referências comuns como filmes, animes e mangás.

Patrícia Ferreira, coordenadora em exercício da Biblioteca Pública Arthur Vianna, destaca que a iniciativa é fundamental para aproximar o público da cultura japonesa. Ela convida a população a visitar os espaços e ter acesso ampliado a manifestações artísticas e culturais de outras nações.

Mostra de Cinema Japonês no Cine Líbero Luxardo

Entre os dias 22 e 28 de janeiro, o Cine Líbero Luxardo será palco da mostra de cinema japonês. Serão exibidas seis produções cinematográficas com entrada gratuita: "Aristocrats", "Filho de Peixe", "Ito", "O Caminho para a História", "Oshin" e "Segunda Chance".

As sessões ocorrerão duas vezes ao dia, apresentadas em áudio original e com legendas em português. O acesso é livre, sem a necessidade de retirada de ingressos, mas está sujeito à capacidade máxima da sala, que comporta até 98 pessoas. Não será permitido o consumo de alimentos e bebidas no interior do cinema.

Cronograma das Exibições

Confira a programação completa das sessões de cinema:

22 de janeiro: "O Caminho para a História" (15h) e "Aristocrats" (17h15)

"O Caminho para a História" (15h) e "Aristocrats" (17h15) 23 de janeiro: "Segunda Chance" (15h) e "Ito" (17h30)

"Segunda Chance" (15h) e "Ito" (17h30) 24 de janeiro: "Aristocrats" (15h) e "Oshin" (17h30)

"Aristocrats" (15h) e "Oshin" (17h30) 25 de janeiro: "Oshin" (15h) e "Segunda Chance" (15h15)

"Oshin" (15h) e "Segunda Chance" (15h15) 27 de janeiro: "Ito" (15h) e "Filho de Peixe" (17h15)

"Ito" (15h) e "Filho de Peixe" (17h15) 28 de janeiro: "Filho de Peixe" (15h) e "O Caminho para a História" (17h35)

Serviço

Exposição de Calendários e Bonecas Japonesas Local: Biblioteca Pública Arthur Vianna, 2° Andar Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré Data: 12/01 a 06/02 Horário: 09:00h às 18:00h

Palestra sobre Bolsas de Estudo Local: Biblioteca Pública Arthur Vianna, 3° Andar Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré Data: 22/01 Horário: 16h às 17:30h

Oficina de Origami Local: Gibiteca da Biblioteca Pública Arthur Vianna, 3° Andar Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré Data: 28/01 Horário: 16h às 17:30h

