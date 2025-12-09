Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exposição 'Mãos Cintilantes, Brincadeiras Etéreas' abre na Fundação Cultural do Pará, em Belém

Mostra individual de Evelyn Cruvinel na Galeria Benedito Nunes promete arte, brincadeiras e inclusão para as férias

O Liberal
fonte

A exposição “Mãos cintilantes, brincadeiras etéreas” é a primeira individual de Evelyn Cruvinel, artista visual goiana vencedora do Prêmio Branco de Melo 2025 (Divulgação/ Evelyn Cruvinel)

A exposição “Mãos cintilantes, brincadeiras etéreas”, primeira individual da artista visual goiana Evelyn Cruvinel, será inaugurada nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 19h, na Galeria Benedito Nunes da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém. Com curadoria de Ceci Bandeira, a mostra gratuita ficará aberta ao público até 23 de janeiro de 2026, com foco na infância e cultura afro-brasileira.

A inauguração da mostra, que promete ser uma festa infantil, contará com apresentação musical da artista Otânia Freire, conhecida como Tia Oti. A iniciativa da Fundação Cultural do Pará (FCP) busca oferecer uma nova opção de lazer para as férias escolares na cidade, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Infância e Cultura Popular Afro-Brasileira em Destaque

A exposição “Mãos cintilantes, brincadeiras etéreas” é a primeira individual de Evelyn Cruvinel, artista visual goiana vencedora do Prêmio Branco de Melo 2025. Com curadoria da paraense Ceci Bandeira, o projeto transforma a galeria em um ambiente de celebração e afeto, misturando pinturas, instalações, bolos, brinquedos e doces.

A proposta central da exposição convida o público a revisitar o universo da infância e da cultura popular afro-brasileira. O objetivo é criar um espaço de acolhimento, imaginação e alegria coletiva. “Nada mais justo que refletir também sobre as pequenas mãos de crianças no seu exercício de brincar”, ressalta a curadora Ceci Bandeira.

Entre as obras apresentadas, a série “Cantos de Fadas” se destaca. Ela é inspirada nas lembranças de infância da própria artista. Evelyn Cruvinel revela que parte de suas criações nasce das casinhas e altares que montava quando criança, unindo brinquedos, tecidos, glacês e bordados.

A artista enfatiza o caráter coletivo de sua produção. “Cada obra carrega em si a presença de muitas mãos, histórias e energias, além de mim”, explica Evelyn. Ela vê o ato de criar como uma brincadeira compartilhada, convidando o público a participar do processo.

Experiência Interativa e Acessibilidade

Na inauguração, o público será recebido em um "ato de aniversário", com uma ambientação festiva. A exposição desafia as fronteiras tradicionais, permitindo que os visitantes interajam diretamente com as obras, experimentando doces e brinquedos, além de uma obra coletiva construída com a artista.

A inclusão e a acessibilidade foram prioridades no desenvolvimento do projeto. A mostra conta com legendas em braile, audiodescrição e linguagem simples, garantindo que a experiência seja acessível a todos.

A Infância como Território de Celebração

A exposição parte das vivências familiares e espirituais de Evelyn Cruvinel, que cresceu entre as decorações de festas – ofício de sua mãe – e o universo da espiritualidade. “Transformar a galeria em uma festa infantil é um gesto de lembrança, um chamado para reconhecer o quanto temos esquecido de celebrar”, reflete a artista.

Para Ceci Bandeira, o trabalho de Evelyn oferece um olhar inovador sobre a infância na arte contemporânea. “É uma exposição necessária porque apresenta a pesquisa de uma jovem artista negra do Cerrado brasileiro em diálogo com a realidade amazônica”, destaca a curadora, pontuando a relevância dos elementos da cultura popular afro-brasileira na infância.

Inspirada pelo filósofo indígena Ailton Krenak, Ceci Bandeira relaciona a arte de Evelyn Cruvinel à ideia de reconectar o coração ao ritmo da terra. “As obras da Evelyn nos conduzem nessa direção e têm muito a nos ensinar”, complementa.

Programação Educativa e Oficinas

Durante o primeiro mês da exposição, o público poderá participar de visitas guiadas e rodas de conversa com a artista e a curadora. A primeira roda ocorre na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, às 16h.

Duas oficinas serão ministradas por Evelyn Cruvinel em dezembro de 2025, integrando o processo coletivo da instalação homônima da mostra:

  • Manto de Ninar: Dias 15 de dezembro, às 10h, para crianças de 4 a 12 anos.
  • Manto de Acalantos: Dia 16 de dezembro, às 15h, para jovens e adultos a partir dos 13 anos.

A programação educativa inclui também sessões de contação de histórias com Tia Oti, voltadas para o público infantil, nos seguintes dias de janeiro de 2026:

  • 8 de janeiro
  • 15 de janeiro
  • 22 de janeiro

Para as oficinas, não é necessário realizar inscrição prévia; basta comparecer nos dias e horários indicados, que serão divulgados nas redes sociais. A participação é livre, e solicitações de acessibilidade, como interpretação em Libras, devem ser informadas antecipadamente via Instagram da Galeria Benedito Nunes ou da Tripé Produções Culturais.

O projeto é realizado pela Tripé Produções Culturais, com apoio da Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio do Prêmio Branco de Melo 2025.

Sobre a Artista Evelyn Cruvinel

Evelyn Cruvinel, de 23 anos, é natural e residente de Goiânia, Goiás. Em 2023, ela fez residência artística no Sertão Negro Ateliê e Escola de Artes (GO) e atuou como assistente de arte do artista visual Dalton Paula de 2023 a 2025.

A artista participou coletivamente da 36ª Bienal de São Paulo e da FARGO no stand da Rumos (GO), ambas em 2025. Sua pesquisa artística se aprofunda na vivência de sua meninice, marcada pelas decorações de festas – ofício de sua mãe – e pela espiritualidade.

Evelyn entende a infância como um território ritual e pedagógico, onde brincadeiras, cantigas e brinquedos são instrumentos de transmissão de práticas religiosas, sobretudo afro-brasileiras. O brincar infantil é visto como um gesto de resistência ao apagamento colonial, revelando ritualidades decoloniais que preservam ensinamentos espirituais, memórias ancestrais e o papel das crianças como guardiãs das forças comunitárias.

Sua prática artística é um inventário de brincadeiras ritualísticas, camufladas em objetos e instalações que carregam saberes astrais e infantis. O trabalho celebra ritos sociais e espirituais como forma de reencantar a vida e, ao mesmo tempo, de romper com a visão eurocêntrica da infância.

Serviço

Exposição: Mãos cintilantes, brincadeiras etéreas

  • Local: Galeria Benedito Nunes – Fundação Cultural do Pará (FCP)
  • Inauguração: 11 de dezembro de 2025, às 19h
  • Período: Até 23 de janeiro de 2026
  • Horário: Segunda a sexta, das 9h às 17h
  • Entrada: Gratuita

Programação de Oficinas

  • Manto de Ninar
    • Data: 15 de dezembro de 2025
    • Público-alvo: Crianças de 4 a 12 anos
    • Horário: 10h
  • Manto de Acalantos
    • Data: 16 de dezembro de 2025
    • Público-alvo: Jovens e adultos a partir dos 13 anos
    • Horário: 15h

Programação de Contação de Histórias com Tia Oti (Otânia Freire)

  • Datas:
    • 8 de janeiro de 2026
    • 15 de janeiro de 2026
    • 22 de janeiro de 2026
  • Público-alvo: Especialmente crianças
