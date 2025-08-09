Capa Jornal Amazônia
Fãs conhecem o novo Carabao em megafesta na sede da Tuna, em Belém

Será a partir das 21h deste sábado (9), em programação que vai varar a madrugada e terá seu auge com a apresentação nova estrutura da aparelhagem sonora que embala a Amazônia há três anos

Eduardo Rocha
fonte

Carabao inicia novo momento na carreira de sucesso a partir deste sábado (9), em Belém (Foto: Marcelo Araújo)

"Vai ser uma festa de gente bonita que gosta de dançar!". A colocação feita pelo DJ Tom Máximo é um spoiler da megafesta a ter lugar no estacionamento da sede da Tuna Luso Brasileira, no bairro do Marco, neste sábado (9), a partir das 21h, quando, então, o público terá a oportunidade de conhecer o novo Carabao. Com três anos de sucesso na estrada, o Carabao passa a ser chamado de "O Máximo do Marajó", título que traduz a série de inovações tecnológicas que passam a abrilhantar ainda mais essa aparelhagem sonora com a cara do Pará. 

E o DJ Tom Máximo tem razão sobre a grande noite do novo Carabao. A festa vai contar com apresentação de três atrações para a celebração coletiva desse momento especial: AR-15, Thiago Costa e I Love Pagode. Em seguida, por volta das 2h da madrugada de domingo (10), quem tiver o privilégio de estar na festa vai conhecer o novo "Carabao - O Máximo do Marajó", com toda uma estrutura moderna, envolvendo tecnologia de ponta para a estrutura de som, iluminação a LED e novos itens de palco. Tudo para enaltecer cada apresentação do Carabao dentro e fora do estado. E quem acompanha a trajetória dessa aparelhagem sabe o que significam essas inovações: novos momentos de alegria e entretenimento para os paraenses celebrarem com muita música produzida no Pará. 

Este novo capítulo dos fãs e do público em geral com o Carabao já começa ainda na festa de lançamento da nova estrutura. Isso porque, como antecipa do DJ Tom Máximo, os dançarinos de plantão vão dispor de uma playlist de primeira qualidade, ou seja, ritmos regionais, canções do "Baile da Saudade" e "as marcantes", entre outras surpresas. Tudo para renovar a identidade amazônica do público que não abre mão de se esbaldar na dança.

Novo Show

O Carabao surgiu em 2022, e para a definição do nome contou a pesquisa que o DJ Tom Máximo fez acerca dos búfalos no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará, recaindo a escolha nese vocáculo que designa o búfalo do pântano. De lá para cá, é só sucesso, ou seja, onde o Carabao passa ninguém fica parado. 

Os gestores dessa aparelhagem sonora são Andresa Gonçalves, Tom Máximo e Caíco Abdon. Como ressalta Andresa, "o público vai ter, a partir de agora, muito mais qualidade de som, nova estrutura, novos equipamentos de iluminação e um novo show com muita surpresas". 

Andresa conta que na sequência dos três anos de carreira, a aparelhagem já pedia novas melhorias, e, então, decidiu-se lançar o novo Carabao. No comando, os DJs Tom Máximo, Silvinho Carabao, André Máximo e Dalton, o Pretinho. 

Ainda para este semestre, o Carabao deverá ter novidades, com projetos que englobam todos os públicos, em especial, as crianças, com o projeto Carabao Kids. Portanto, quem não quer ficar de fora do que a galera está curtindo na noite neste ano histórico para Belém, em que a cultura paraense vem à tona em escala mundial pela proximidade de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro próximo, não pode deixar de aproveitar os primeiros momentos do novo "Carabao - O Máximo do Marajó" a partir deste sábado (9).
 
Serviço:
Data: 9 de agosto de 2025     
Horário: 21h
Local: Tuna Luso Brasileira – Estacionamento
Realização: Equipe Carabao — O Máximo do Marajó
Contato para shows: (91) 98145-5452 (Andresa Gonçalves)
Redes sociais: @carabaoficial
 

