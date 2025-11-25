Boo Unzueta revela motivo de saída do PodDelas e fim da amizade com Tatá Estaniecki

A influenciadora e jogadora profissional de poker Bruna Unzueta revelou o motivo de ter saído do podcast PodDelas, que apresentava ao lado da ex-amiga Tatá Estaniecki. Durante o programa “De Frente com Bloguerinha”, Bruna, conhecida como Boo, disse que não saiu por escolha própria e também contou sobre o fim da amizade com Tata. O episódio foi ao ar nessa segunda-feira (24).

Ao ser questionada sobre a saída, Boo foi direta: “Não teve intenção de renovação do meu contrato por parte da empresa, mas, assim, tudo bem. Eu entendo que é um ciclo natural do projeto, foi isso.” A influenciadora destacou que “eles quiseram reformular mesmo, a dinâmica, tudo” e que não teve algo a ver com a mudança. Blogueirinha perguntou a Boo, que não esperava o fim do contrato, se ela caberia nesse novo formato, mas ela disse não saber.

Sobre a relação com a ex-amiga e parceira de bancada, Boo foi clara. “Não tem mais amizade”, enfatizou. A influenciadora falou que não estavam se encaminhando para isso, porém afirmou que, caso se encontrem, irão se cumprimentar. “Fiquei chateada, mas tudo bem”, contou.