Tata Estanieicki do 'Poddelas' descobre terceiro mamilo após gravidez: 'sai leite'

Tata Estanieicki influenciadora e criadora do "Poddelas" compartilhou ontem, 23, a noite com seus seguidores do Instagram que descobriu uma "mama acessória" ou também conhecida como "terceiro mamilo". O fato ocorreu após o nascimento do seu filho Caio, com Julio Cocielo.

"Eu tô simplesmente chocada. Vocês já ouviram falar em mama acessória ou terceiro mamilo? Muitas pessoas confundem com gordura na axila, mas pode ser uma mama acessória e, pelo o que ela me falou, é muito comum. Eu achei que era um pelinho encravado na axila, esse 'pelinho' só encravou nas duas gestações, na gestação da Bia [3 anos] também encravou, mas nem dei bola, não mexia e ele sumiu e agora voltou", disse.

Ela mencionou que esse "pelo" só encravou na primeira gestação, da filha Bia de três anos e agora na gestação de Caio. Revelou também que "ordenha"a axila para sair o leite do local. "É quando você tem o tecido mamário fora da região do peito e acaba vindo para a axila. E seu apertar essa bolinha, sai leite. [...] Que intimidade é essa que eu tenho aqui? Só estou falando a nível de informação, porque estou chocada", contou.