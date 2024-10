Marca! Feat de Viviane Batidão e Solange Almeida é a música mais ouvida do Pará no YouTube Music

Lançada há menos de uma semana, a nova versão de “Olha Bem Pra Mim”, feat de Viviane Batidão e Solange Almeida se torna a músca mais ouvida no Pará no YouTube Music. Nas redes sociais, a cantora paraense comemorou a marca nesta quinta-feira (31).

"Meta alcançada, Deus abençoou, vocês abençoaram! Vocês estão ouvindo muito. Estou muito feliz, vim comemorar! E aí, Sol, você iluminou nossa música!", disse Vivi em um vídeo postado nas redes sociais.

A cantora comemora ao lado do filho e dos gatinhos da família, os quatro aparecem dançando na web.

"TOP #1 Pará ✔️ Olha bem pra mim é a música mais ouvido no estado do Pará no YouTube Music ♥️. Obrigada @SolangeAlmeida 🥹♥️! Obrigada meu Deus ! Obrigada meus fãs ! Continuem ouvindo mt em todas as plataformas amores .Vamos pra cima 🙏🏻🚀", escreveu a cantora paraense na leganda do vídeo.

A nova versão“Olha Bem Pra Mim” foi lançada na última sexta-feira (25). A canção une o tecnomelody Viviane Batidão com o forró de Solange Almeida.