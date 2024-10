Viviane Batidão tem feat com Solange Almeida lançado hoje, 25

Nesta sexta-feira (25), Viviane Batidão lança o single em parceria com Solange Almeida. A dupla une o tecnomelody com o forró em uma regravação de “Olha Bem Pra Mim”, um dos principais sucessos da paraense.

Às 11h o remix ganha videoclipe intimista, que mostra o clima de comunhão e leveza do encontro das cantoras.

A gravação foi feita nos estúdios de Solange, em Fortaleza, no Ceará, em setembro deste ano. Na ocasião, Vivi foi recepcionada pela artista paraense e ganhou alguns mimos regionais, incluindo ‘farinha baguda’. Esse momento gerou expectativa no público assim que as artistas postaram nas redes sociais que elas estavam realizando um trabalho juntas.

A canção se tornou uma grande mistura de características das artistas que celebram a multiculturalidade delas.

“‘Olha Bem Pra Mim’ é um clássico do meu repertório. Esse single foi escolhido pela Sol, pela identificação que ela sentiu com a letra. Me senti honrada demais em dividir uma composição minha com ela, uma pessoa que sou fã e admiro tanto”, divide Viviane.

A versão original da artista paraense soma mais de cinco milhões de ouvintes nas plataformas digitais. A faixa é uma releitura de “Lost On You”, single da cantora norte-americana LP.

A música divide sobre a angústia da pessoa apaixonada que busca retomar aquela paixão, como canta Vivi em “Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade / Um desespero não dá mais / Não dá mais pra esperar, o tempo castiga / Eu preciso te encontrar pra te falar”.

“Essa faixa não pode faltar nos meus shows, os fãs sempre pedem e cantam em coro comigo”, divide a cantora.

Vivi lava para as suas canções sempre letras apaixonantes e batidas dançantes, inclusive, as suas apresentações são conhecidas pela presença desses dois elementos.

A paraense celebra o atual momento ao assinar contrato com a produtora musical D&E. Agora, Vivi busca expandir a sua carreira para outras regiões do Brasil e conquistar novos públicos. A parceria com a Solange Almeida faz parte dessa fase de colaboração com outros gêneros.

Ao longo da sua trajetória musical, Viviane Batidão soma outras parcerias musicais. Ela já gravou com Gaby Amarantos e Joelma.

Em 2019, a primeira versão de “Olha Bem Pra Mim” foi destaque no Sons do Pará, projeto da TV Liberal. O videoclipe foi gravado em um shopping em Belém, com participação de Forlan Reis, a direção era de Leonardo Augusto, da TV Platô.

Viviane Batidão é conhecida pelos sucessos “Galera da Golada” e “Grito seu nome”.