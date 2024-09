VÍDEO: Viviane Batidão grava feat com Solange Almeida, em Fortaleza

A cantora paraense, Viviane Batidão, gravou um feat com a cearense, Solange Almeida. A gravação ocorreu em Fortaleza, no Ceará, nesta quarta-feira (18). As cantoras também gravaram um videoclipe.

O encontro foi marcado por mimos. Vivi entregou para Solange, uma caixa de palha cheia de sabores paraenses com doces e farinha de jambu.

"Eu agradeço de todo o meu coração, você é muito importante para mim. Gratidão", disse Vivi ao encontrar com a cantora.

No seu perfil no Instagram, a paraense comemorou o momento.

"Sim, meus amores! Nosso feat é com a incrível @solangealmeida, dona de uma das vozes mais marcantes do Brasil. ☀️❤️Estamos fazendo história, unindo o tecnomelody com o forró! O que vocês acham dessa mistura?", escreveu.