Espírito capturado em vídeo? Documentário ‘desvenda’ aparição de Cláudio Ronaldo em missa

Em 1994, uma gravação feita durante uma missa de aniversário chamou a atenção dos belenenses: o espírito de Cláudio Ronaldo teria sido capturado em vídeo, quatro anos após sua morte, ao lado de uma figura masculina desconhecida. O caso, que ganhou repercussão nacional na época, alimenta até hoje a imaginação popular. Neste Dia das Bruxas, quinta-feira (31/11), o Grupo Liberal conversou com o cineasta paraense Gilmar Pretti, responsável pelo canal no Youtube Ponto Gil Mistério, que lançou um documentário que explora a aparição de Cláudio Roberto e buscou trazer respostas sobre o ‘enigma’.

O documentário, que já conta com dois anos de veiculação na internet, foi produzido após três meses de gravações intensas no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém, onde Cláudio foi enterrado, e na igreja localizado no bairro da Pedreira, onde a aparição teria ocorrido.

Além de recriar a cena original com o mesmo ângulo de câmera, Gilmar também entrevistou familiares de Cláudio e consultou especialistas, como a antropóloga Elisa Rodrigues, que estuda o imaginário popular e os espaços de memória na cidade.

“Eu quis trazer isso por meio de um documentário, a história real de tudo, tirando as principais dúvidas, esclarecendo o que muita gente não sabia, para isso foi importante conhecer a família dele, entender como o espiritismo explicaria uma possível aparição, mesmo que tenha sido quatro anos depois da morte”, acrescentou Gilmar.

Segundo ele, um dos equívocos comuns é a crença de que o espírito de Cláudio teria surgido na missa de sétimo dia, quando, na verdade, a gravação foi realizada na celebração de aniversário de sua avó, em 94, quatro anos após o falecimento dele.

O cineasta revela que a interação com a família de Cláudio foi essencial para a realização do documentário. “Eles me acolheram muito bem e compartilharam lembranças e histórias que enriqueceram a produção. Assisti ao vídeo original em VHS e digitalizei o material para analisar os detalhes. Foi uma experiência de respeito e aprendizado, especialmente ao perceber o quanto Cláudio era querido”, disse.

Durante as filmagens, houve até relatos de um contato sobrenatural: a sobrinha de Cláudio afirmou sentir sua presença, e o áudio da gravação apresentou uma interferência incomum.

A antropóloga Elisa Rodrigues, que contribuiu para o entendimento do contexto cultural e das crenças locais, afirmou que o cemitério onde Cláudio foi enterrado carrega uma forte simbologia na memória coletiva paraense, o que intensifica a ligação emocional da comunidade com casos como a dele. “Elisa conhece profundamente o lugar e suas histórias, o que enriqueceu a narrativa”, disse Gilmar.

Em seu canal no Youtube, que conta com mais de 27 mil inscritos, Pretti também apresenta outras histórias populares e mistérios sem emitir opiniões, permitindo que o público chegue a suas próprias conclusões.

“A pluralidade de opiniões é fundamental, e recebemos diariamente comentários que variam desde crenças absolutas na aparição até a completa descrença. Isso é o que torna o tema instigante”, explicou.