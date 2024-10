Hadson Nery defende Tiago Leifert e ataca 'surubão' de Gagliasso e Giovanna Ewbank

A internet é um lugar de diversas opiniões e muitas delas divergem. Depois de alguns posicionamentos sobre a ausência de Vini Júnior na premiação da Bola de Ouro, o tema ganhou fôlego novamente e gerou uma polêmica entre Tiago Leifert, Bruno Gagliasso e o paraense Hadson Nery.

Tudo começou quando Tiago Leifert opinou sobre a premiação de Bola de Ouro, logo após sua realização. Ele abriu uma live para falar sobre o assunto e repreendeu Vini Jr, como se a decisão de não participar tivesse sido dele quando, na verdade, foi do Real Madrid (daí a ausência de técnico e todos os atletas).

“Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral. Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ser levado nos braços do povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem”, disse apresentador.

Logo depois, Gagliasso afirmou “Calado é um poeta”, na postagem sobre a opinião de Leifert. Em seguida, Bruno fez uma postagem sobre o tema no seu perfil no Instagram: “Ele venceu porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento. Ele venceu porque fez o mundo inteiro olhar para uma brutal tentativa de apagamento. Ele venceu porque seus companheiros abraçaram sua ideia. Ele venceu porque, mais uma vez, é o algoz dos racistas”.

Na web, diversos questionamento em torno do assunto viraram debates. Até que nesta quinta-feira (31), Hadson resolveu defender Leifert. Porém, no seu comentário ele insulta Gagliasso e profere palavras consideradas machistas contra Giovanna Ewbank, esposa do ator.

“Koe meu ídolo @tiagoleifert vc tá caindo na pilha desse lacrador de bosta chamado @brunogagliasso, além dele não entender ele tem medo de debate aberto seja com quem for pq a máscara cai. agora ele fala muito bem sobre suruba com a mulher dele (SIC)”, escreveu o paraense em uma publicação no Instagram que foi replicada por vários perfis de fofoca.

Na afirmação, Hadson faz referência ao "Surubão de Noronha" que ganhou destaque na web em 2019. Muitos sites de notícia divulgaram que diversos artistas se envolveram no hotel de Bruno Gagliasso em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Até hoje não se sabe ao certo quais celebridades estavam presentes e se o casal participou das orgias - eles negam.

Mesmo assim, o termo serviu de inspiração para o 'talk show' "Surubaum", exibido no canal de Giovanna Ewbank no YouTube.