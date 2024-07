Vinícius Júnior rebate Tiago Leifert após críticas à Seleção Brasileira na Copa América

Após o empate em 1 a 1 contra a Colômbia pela Copa América, Vinicius Júnior utilizou as redes sociais para responder às críticas feitas pelo jornalista Tiago Leifert sobre sua atuação pela Seleção Brasileira. Em um vídeo publicado por uma página do X (antigo Twitter), Leifert afirmou que Vini Jr. não mantém o mesmo desempenho que tem no Real Madrid quando veste a camisa da Seleção.

Em sua resposta, Vini Jr. acusou Leifert de tentar "colocar o Brasil contra ele". O jogador ainda ironizou a audiência do comentarista, afirmando que "menos mal que poucas pessoas assistem ele".

Vinicius Júnior será desfalque para o confronto das quartas de final da Copa América após receber seu segundo cartão amarelo na competição, durante o empate com a Colômbia.