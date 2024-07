Conmebol confirma erro da arbitragem em pênalti não marcado para o Brasil na Copa América

A Conmebol afirmou, nesta quarta-feira (3), que a arbitragem da partida entre o Brasil e Colômbia, na Copa América, errou em não marcar um pênalti sofrido por Vini Jr. aos 42 minutos do primeiro tempo. O jogo, que ocorreu na noite de terça-feira (2), em Santa Clara, nos EUA, terminou empatado em 1 a 1.

De acordo com a análise da Conmebol, divulgada por meio de um vídeo, o VAR fez a leitura incorreta do lance, assim como o árbitro de campo.

"No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo", detalhou a entidade por meio de um vídeo divulgado no YouTube.

O árbitro de vídeo analisa o lance por cerca de dois minutos. No final, o VAR vez um toque de Muñoz, que estava no lance com Vini Jr., na bola e por isso, não seria pênalti.

O erro pode ter prejudicado a Seleção Brasileira, que poderia ter ampliado o placar com a marcação. Na reta final do primeiro tempo, a Colômbia conseguiu marcar o gol de empate da partida.

Mesmo com o empate, o Brasil avançou para as quartas de final da Copa América. No entanto, a equipe de Dorival Júnior passou em segundo do grupo D e vai encarar o Uruguai na próxima fase. Para o duelo, a Seleção não terá o principal jogador, o atacante Vini Jr., que levou o segundo cartão no torneio e está suspenso.

A partida entre Brasil e Uruguai ocorre no próximo sábado (22), às 22h, em Las Vegas. O vencedor vai encarar Colômbia ou Panamá na semifinal.