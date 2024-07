Brasil joga mal, empata com a Colômbia, e vai pegar o Uruguai nas quartas da Copa América

O Brasil empatou em 1 a 1 com a Colômbia na noite desta terça-feira (2), em Santa Clara, na Califórnia, e conseguiu vaga para a segunda fase da Copa América de 2024. Raphinha abriu o placar para a Seleção com um bonito gol de falta, e Muñoz empatou para os colombianos. Com o resultado, o time de Dorival Júnior se classificou em segundo lugar do Grupo D e vai pegar o Uruguai nas quartas de final.

A Seleção entrou em campo com a vaga praticamente garantida. Para ser eliminado, o Brasil deveria perder para a Colômbia e a Costa Rica, que enfrentou o Paraguai simultaneamente, tirar um saldo de sete gols. No entanto, com o empate, o Brasil avançou sem depender de nenhum resultado.

Nas quartas de final, o Brasil encara o Uruguai, líder do Grupo C. A partida ocorre às 22h do sábado (6), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. A partir de agora, os duelos na Copa América serão eliminatórios.

Primeiro tempo

Brasil saiu na frente no placar, mas viu a Colõmbia crescer no jogo (Patrick T. Fallon / AFP)

A igualdade no placar ao final do primeiro tempo mascarou o que realmente foi a partida. Durante os 45 minutos iniciais, a Colômbia foi melhor no jogo e impôs um jogo mais físico ao Brasil. Apesar disso, foi a seleção de Dorival Júnior que abriu o placar, o que deu mais tranquilidade ao time para segurar o ímpeto colombiano e descer aos vestiários sem maiores prejuízos.

O zero do marcador foi tirado logo no início da partida. No momento que estava melhor no jogo, o Brasil marcou com Raphinha em uma bela cobrança de falta. No entanto, a partir de então, a Seleção passou a acumular uma série de más notícias durante o primeiro tempo.

A primeira delas foi a suspensão de Vinícius Júnior. Pendurado, o atacante do Real Madrid levou outro cartão amarelo e está de fora do duelo das quartas de final. As advertências, inclusive, foram personagens principais na etapa inicial. Ao todo, foram cinco cartões distribuídos.

A segunda má notícia foi o avanço colombiano. O time treinado pelo técnico Néstor Lorenzo imprimiu um ritmo de muita intensidade no jogo, passando a comandar as ações na reta final do primeiro tempo. Os Cafeteros chegaram ao gol, no início, com Sanchez, em lance anulado pela arbitragem. Depois, voltaram à meta novamente com Muñoz, desta vez de forma válida, aos 47 minutos.

Segundo tempo

Colômbia dominou as ações no segundo tempo (Patrick T. Fallon / AFP)

A etapa final da partida na Califórnia foi marcada pelos erros. A Seleção Brasileira passou a apresentar deficiências técnicas (decisões mal tomadas, passes errados) e táticas que impediram a equipe de ir em busca da vitória. Por outro lado, a Colômbia colecionou gols perdidos, que poderiam fazer a diferença no marcador.

Apesar disso, quem voltou do intervalo melhor foi o Brasil. Com Andreas Pereira no lugar de Paquetá, a Seleção passou a agredir mais o adversário e chegou a ter bons momentos neste período do jogo. Vini conseguiu boas arrancadas, Raphinha quase marcou de falta novamente, mas a reação parou por aí.

Na metade para o final do segundo tempo, a Colômbia voltou a mandar no jogo. Os Cafeteros começaram a gastar a bola ao redor do campo, fazendo o cronômetro rodar e cansando os jogadores brasileiros. Com gritos de "olé" das arquibancadas, majoritariamente de colombianos, o time de Néstor Lorenzo chegou mais ao gol e perdeu chances claras, com Luís Diaz e Borré.

Na reta final de jogo, Dorival mexeu na equipe, mas o Brasil piorou. Com a entrada de Savinho e Ederson, houve um espaçamento grande entre as linhas no meio de campo e a Seleção não conseguiu criar. Endrick, esperança de gols do time, entrou faltando apenas cinco minutos para o apito final. Os últimos suspiros brasileiros no jogo foram em arrancadas de Vini Jr e Savinho, além de cruzamentos na área. No entanto, isso não foi o suficiente para desempatar o marcador.