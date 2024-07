Ídolo da Colômbia, Asprilla cutuca Brasil antes de duelo entre as seleções pela Copa América

O ex-jogador colombiano Faustino Asprilla, conhecido pelos brasileiros por passagens por Palmeiras e Fluminense, fez uma declaração polêmica nesta terça-feira (2), antes do confronto entre Colômbia e Brasil, pela Copa América. Comentarista da ESPN em seu país, Asprilla não poupou críticas ao time comandado por Dorival Júnior e afirmou que a Colômbia não tem motivo para temer a Seleção Brasileira.

"Que medo os jogadores da Colômbia vão ter deste Brasil neste momento? A Colômbia vê este Brasil e passa por cima. Colômbia? Ai, cara. Que medo vão ter? Eles acabaram de ganhar do Brasil há dois meses", alfinetou Asprilla.

O ex-atacante continuou suas críticas, fazendo comparações com seleções brasileiras de outras épocas. "Medo do Brasil? Isso foi em outra época… Quando pensávamos o que fazer com Ronaldinho, com Romário e Ronaldo. Agora, com estes atuais jogadores. Mas os brasileiros devem estar pensando o que vão fazer na última partida", disse Asprilla.

A partida entre Brasil e Colômbia está marcada para àa 22h (horário de Brasília). A Colômbia já garantiu sua vaga nas quartas de final, liderando o Grupo D com seis pontos. O Brasil, com quatro pontos, busca a vitória para confirmar sua classificação e garantir a liderança do grupo.