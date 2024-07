O que acontece se o Brasil perder para a Colômbia hoje na Copa América?

A seleção brasileira joga nesta terça-feira (2) por uma vaga nas quartas de final da Copa América 2024. O Brasil enfrenta a Colômbia, às 22h (de Brasília), em Santa Clara (EUA).

O que a seleção precisa para avançar

A equipe de Dorival Júnior ainda não tem presença garantida nas quartas de final. No entanto, uma vitória contra os colombianos coloca a seleção brasileira na liderança do Grupo D.

O que acontece se o Brasil perder

Se o Brasil perder para a Colômbia, a classificação ainda é possível, mas dependerá do resultado do jogo entre Costa Rica e Paraguai. Atualmente, a Costa Rica tem um saldo de gols de -3, enquanto o Brasil possui um saldo positivo de 3. Para avançar, o Brasil precisará que a Costa Rica não vença por uma diferença maior que seis gols contra o Paraguai, que já está eliminado, sem nenhum ponto.

O que acontece se o Brasil empatar

Caso o Brasil empate com a Colômbia, a seleção brasileira estará classificada para as quartas de final, mas sem a liderança do grupo. A segunda posição no Grupo D colocará o Brasil frente a frente com o Uruguai, líder do Grupo C com 100% de aproveitamento. Esta partida também ocorrerá no sábado, 6 de julho, mas às 22h (de Brasília). Enfrentar o Uruguai nas quartas de final será um desafio maior devido ao forte desempenho da equipe uruguaia na fase de grupos.

O que acontece se o Brasil ganhar

Se o Brasil vencer a Colômbia, a seleção garantirá a liderança do Grupo D. Isso significa enfrentar o Panamá nas quartas de final, em uma partida que será disputada no sábado, dia 6 de julho, às 19h (de Brasília). A liderança do grupo oferece uma vantagem estratégica, já que o Panamá é considerado um adversário mais acessível em comparação com o Uruguai.

A situação do Grupo D após duas rodadas

A Colômbia lidera o grupo com seis pontos e já está garantida na próxima fase. O Brasil é o segundo colocado com quatro pontos, enquanto a Costa Rica tem apenas um ponto e o Paraguai não pontuou. A seleção brasileira, portanto, precisa garantir um resultado positivo ou torcer por um desempenho favorável de Costa Rica e Paraguai para avançar às quartas de final.

Quem o Brasil pode enfrentar?

Líder do Grupo D: Enfrenta o Panamá no sábado, 6 de julho, às 19h (de Brasília).

Segundo colocado do Grupo D: Enfrenta o Uruguai no sábado, 6 de julho, às 22h (de Brasília).

Com todos esses cenários possíveis, a partida de hoje é crucial para definir o futuro da seleção brasileira na Copa América 2024.