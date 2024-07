Com Danilo na liderança, Seleção Brasileira enfrenta Colômbia em jogo decisivo na Copa América

Mesmo sem nomes emblemáticos do passado recente da Seleção Brasileira, como Thiago Silva, Casemiro e Neymar, é possível afirmar que o time comandado por Dorival Júnior está bem representado quando o assunto é liderança. Dentro de campo nesta terça-feira, contra a Colômbia, às 22h, no Levi's Stadium, em Santa Clara, o Brasil terá no capitão Danilo a figura de maior comando e, ao mesmo tempo, de equilíbrio entre o racional e o emocional para tentar buscar a vitória que colocaria o elenco canarinho na primeira posição do grupo D da Copa América.

Além de ser o titular absoluto na lateral direita, é Danilo também o responsável por manter o jovem elenco - aos 32 anos, ele é o segundo mais velho entre os convocados, atrás apenas do terceiro goleiro Rafael, com 35 - com os pés no chão em meio à tradicional pressão por resultados e boas atuações, e ao mesmo tempo cientes da responsabilidade e do privilégio que é vestir a camisa da única seleção pentacampeã mundial.

"Foi o que o Danilo falou para nós. Creio que o sonho de todos, de garoto, era vestir a camisa da seleção brasileira. E quando viemos para cá não é diferente. É o que queremos, colocar na nossa carreira e na nossa vida que vestimos a camisa da seleção brasileira. Não importa se é Copa América, Eliminatórias ou Copa do Mundo", disse Endrick.

Na seleção desde 2011, quando tinha apenas 20 anos, Danilo carrega consigo os ensinamentos psicológicos que adquiriu nos tempos de Real Madrid, quando sofreu de depressão, um cardário bem amplo de inspirações. A lista vai de nomes mundialmente estrelados e que foram companheiros do lateral, como Gianluigi Buffon, Sérgio Ramos e Vicent Kompany, até ex-companheiros de Brasil, como o goleiro Júlio Cesar, os zagueiros Lúcio e Thiago Silva e o volante Fernandinho. Além disso, tem também aquele que, desde a infância do atleta o ensinou os grandes princípios de um líder: o pai, José Luiz.

Além do trabalho interno, Danilo também tem sido o responsável por funcionar como um "escudo" do elenco brasileiro. Após a estreia ruim contra a Costa Rica, o lateral permaneceu em campo por alguns minutos discutindo com torcedores que criticavam os jogadores. Neymar, que está lesionado, foi quem o tirou da confusão. O atacante do Al-Hilal, aliás, também tem sido figura constante e importante no vestário da seleção.

"Fico satisfeito quando escuto meus companheiros falarem de mim dessa maneira. Calhou de termos muitos mais novos, eu tenho um tempo aqui dentro. Anos atrás tive minhas referências. Agora estou pagando o que recebi", falou Danilo.

Ficha técnica

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Militão (Gabriel Magalhães) e Wendell (Arana); João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá; Savinho, Vini Jr. e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Ríos e James Rodríguez; Jhon Arias, Córdoba e Luís Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Local: Levi's Stadium (Santa Clara-EUA).

Horário: 22h.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).