Neymar no Flamengo: cantor cita bastidores de possível negociação. Veja aqui!

O cantor Naldo Benny falou em entrevista ao Mundu Menezes que o jogador Neymar Jr. vai defender o Flamengo. Naldo afirmou que está conversando com o atacante para que ele acerte com o Mengão.

Naldo disse que ele e Neymar conversam sobre o assunto e que o jogador tem “a cara do Flamengo”.

“Posso garantir que o Neymar vai para o Flamengo. Eu estou desenrolando isso. A gente já tem um papo sobre isso, o Neymar é meu parceiro. É inevitável, você vê o brilho nos olhos dele quando fala do Flamengo. Ele é a cara do Flamengo”, disse, Naldo.

O cantor afirmou ainda que é cotado para assumir um cargo dento da diretoria do Flamengo, elogiou Neymar e disse que quer ver o jogador com o manto rubro-negro em breve.

“Eu quero ver ele no Flamengo. Eu já tenho um desenrolo com o pai, com a galera e já estivemos juntos. Nos próximos anos vou estar na diretoria do clube, eu já fui sondado”, falou.

Naldo Benny não goza de fama muito boa. O cantor é o “rei dos memes”, por falar algumas histórias duvidosas e que na maioria das vezes não passam de mentiras.

Neymar atualmente é jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita e possui contrato com a equipe até junho de 2025. O jogador não atua desde outubro do ano passado, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo, em um jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O jogador esteve no Brasil passando férias e, em uma das partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Neymar foi flagrado vestindo a camisa do Mengão, além de ter tirado fotos com fãs vestindo a camisa do alvi-negro.