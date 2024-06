Fernanda Campos revela detalhes sobre relação com Neymar Jr. e choca: 'seis minutos'

A criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos revelou detalhes sobre a relação que teve com o jogador de futebol Neymar Jr. O caso foi em 2023, enquanto Neymar namorava Bianca Biancardi, com quem teve Mavie.

Fernanda, que produz conteúdos para o Privacy e OnlyFans, contou durante o programa “Achismos”, do comediante Maurício Meirelles, que Neymar é o responsável por isso. Ela, que trabalhava com marketing, teve o perfil no Instagram derrubado. “Ele divulgou meu ‘insta’ por 15 dias e eu fiquei sem o meu trabalho”, disse.

A jovem também detalhou sobre o encontro que teve com o jogador. ”Eu saí com o Neymar no Dia dos Namorados, ele falou que não estava [namorando]. Típico de homem”, afirmou.

Durante o programa, em uma dinâmica na qual Maurício está com o celular de Fernanda, uma amiga da jovem enviou um áudio pelo WhatsApp. “Espero que ele dure mais que o Neymar”, falou a outra mulher na conversa.

No momento, o apresentador se espantou com o que ouviu. A plateia, que delirou com a informação, perguntou a Fernanda: “Quando tempo ele durou?”. Direta ao ponto, a produtora de conteúdo adulto não exitou. “Que m*rda. Seis minutos”, declarou.