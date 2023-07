‘Vai poder ver o que o menino N** viu’, dispara ex-amante de Neymar em conta de plataforma adulta

Fernanda Campos, de 26 anos, ex-amante de Neymar, decidiu aderir à plataforma de conteúdos adultos ‘Privacy’. A influenciadora, que teve um affair com o jogador, usou o caso para impulsionar assinaturas em sua conta.

“Agora você vai poder ver o que o menino N** viu”, escreveu, se referindo ao atacante do PSG.

Na plataforma, a influenciadora cobra a assinatura de R$ 79,80 por mês ou R$ 215,73 por um pacote de três meses de acesso. Até o momento, o perfil de Fernanda já tem 30 fotos e 18 vídeos publicados.

Natural de Carmo do Rio Claro (MG), a influenciadora produzia conteúdos de moda, maquiagem e estilo de vida, além de ter sido estudante de Direito. Em entrevistas, contou ter largado a faculdade para se dedicar completamente à internet.

No Instagram, Fernanda soma mais de 600 mil seguidores, mesmo após ter tido a conta derrubada com a repercussão do caso. Neymar usou as redes sociais para se desculpar à namorada e mãe de seu primeiro filho, Bruna Biancardi. "Justificar o injustificável. Errei. Errei com vocês", disse o jogador.

