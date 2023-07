Gigi Hadid é presa por posse de drogas em aeroporto, diz site

A modelo Gigi Hadid, de 28 anos, foi presa e acusada de posse de drogas após um voo para as Ilhas Cayman, território ultramarino britânico localizado no mar do Caribe, na última semana. Ela teria sido abordada pelos agentes depois de uma revista no Aeroporto Internacional Owen Roberts. A informação foi confirmada pelo site TMZ.

Gigi levantou suspeitas após ter as malas escaneadas e após os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras americana terem encontrado uma pequena quantidade de maconha e utensílios para consumo de entorpecentes na bagagem da modelo. Ela e o companheiro de viagem, não identificado, foram presos sob acusação de importar drogas ilícitas.

Hadid chegou a ser processada, mas pagou fiança de aproximadamente R$ 4,8 mil e foi liberada para aguardar julgamento.