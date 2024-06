Em baile de Vini Jr, Brasil goleia o Paraguai e encaminha vaga às quartas da Copa América

O Brasil goleou o Paraguai por 4 a 1 na noite desta sexta-feira (28/6) e encaminhou a classificação à segunda fase da Copa América. Os gols brasileiros da partida, disputadas no Allegiant Stadium, em Las Vegas, foram marcados por Vinícius Júnior (duas vezes), Savinho e Lucas Paquetá. Alderete diminuiu para os paraguaios.

Com o resultado, o Brasil chega à segunda posição do Grupo D da Copa América, com 4 pontos conquistados. Por outro lado, o Paraguai, que não conquistou pontos nas duas primeiras partidas na Copa América, está eliminado da competição e jogará a última rodada apenas para cumprir tabela.

Para garantir vaga aos mata-matas, basta o Brasil empatar com a Colômbia, na próxima terça-feira (2), às 22h (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara. A classificação, inclusive, pode ser selada até com uma derrota brasileira.

Para isso ocorrer, além da Seleção perder para a Colômbia, a Costa Rica, que joga contra o Paraguai no mesmo horário, em outro jogo da chave, teria que tirar um saldo de 6 gols.

Primeiro tempo

Savinho fez o segundo do Brasil na goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai, pela Copa América (Frederic J. Brown / AFP)

Um baile do melhor do mundo. Foi assim que Vinícius Júnior conduziu o Brasil a uma vantagem elástica já no primeiro tempo. Mais enérgico e exercendo uma função de protagonismo, o atacante do Real Madrid e craque da última Liga dos Campeões participou de dois dos três gols da Seleção antes do intervalo. Além de bola na rede, o camisa 7 canarinho distribuiu dribles e passes precisos.

Mas nem tudo foram flores para o Brasil no primeiro tempo. Na primeira metade da etapa inicial, a Seleção sofreu com a ansiedade da falta de uma bola na rede. O time de Dorival Júnior entrou em campo mais ligado, mas ainda faltava uma boa jogada ofensiva para ganhar confiança.

O lance, no entanto, chegou. Aos 29 minutos, o zagueiro Cubas, do Paraguai, meteu a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. O próprio camisa 8 da Seleção cobrou, mas isolou a pelota.

O pênalti perdido, que poderia dar ainda mais ansiedade ao Brasil, deixou a equipe mais obcecada pelo gol. Nesse momento, o grande craque da equipe chamou a responsabilidade e resolveu o jogo. Aos 34 minutos, Vini Jr recebeu de Danilo dentro da área, driblou o goleiro e marcou o primeiro. Oito minutos depois, após boa jogada de Rodrygo, Savinho completou para o gol vazio, após rebote do goleiro, e marcou o segundo.

A partir desse momento a partida esquentou. Vini Jr aplicou vários dribles na lateral de campo e sofreu a falta. A partir desse momento, jogadores paraguaios e brasileiros começaram uma confusão generalizada, que paralisou a partida por três minutos.

Engasgados pela briga, os brasileiros responderam da melhor forma possível: com bola na rede. Assim que a partida foi reiniciada, Vini Jr pressionou a saída de jogo da defesa paraguaia e aproveitou uma falha do zagueiro Alderete para marcar o terceiro da Seleção.

Segundo tempo

Paqueta, a centro, marcou o quarto gol do Brasil na goleada sobre o Paraguai, na Copa América (Kevork Djansezian/Getty Images/AFP)

A etapa final de jogo em Las Vegas foi de controle do resultado, mas que não isentou a Seleção de sustos. Ao contrário da primeira etapa, o Paraguai agrediu a equipe de Dorival Júnior e chegou, mesmo que psicologicamente, a botar em risco a vitória brasileira. No entanto, um novo pênalti marcado deu tranquilidade ao time, que saiu de campo com os três pontos.

Quem voltou do intervalo dono das ações foi o Paraguai. Albirroja começou a controlar a posse de bola, sobretudo próximo da área brasileira, e levar perigo. Em um desses lances, aos 48 minutos, Aderete, o que falhou no terceiro gol canarinho, acertou um lindo chute de fora da área e diminuiu a vantagem da Seleção.

Nesse momento o Brasil se viu em certos apuros. O Paraguai continuava pressionando e, com mais um gol, colocaria fogo no jogo. Aos poucos, no entanto, o time de Dorival passou a cadenciar mais a bola e ganhar tempo. Quando a Seleção tinha voltado a ser melhor na partida, a arbitragem marca toque de mão de Villasanti dentro da área. Paquetá, que havia perdido o primeiro uma penalidade no primeiro tempo, cobrou o segundo pênalti, mas marcou. 4 a 1 para o Brasil.

No restante do jogo, Dorival usou o tempo no cronômetro para rodar jogadores. Entraram Raphinha, Endrick, Douglas Luiz, Andreas Pereira e Gabriel Magalhães, que deram mais tranquilidade ao duelo. Quando a partida já estava resolvida, ainda sobrou tempo para Cubas ser expulso, após entrada sem bola em Douglas Luiz, aos 35 minutos.