Saiba quem é Savinho, atacante convocado para a Seleção Brasileira elogiado por Ancelotti

O atacante Savinho, de 19 anos, é uma das novidades da primeira convocação de Dorival Júnior, divulgada nesta sexta-feira (1º) para os amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

Natural de Espírito Santo, Sávio Moreira tem sido destaque no futebol europeu pelos feitos no Girona durante a temporada do Campeonato Espanhol. Aos 12 anos, o atleta foi descoberto pelo Atlético Mineiro e viveu a primeira grande mudança pelo sonho de se tornar jogador.

Ele iniciou a jornada cedo, no Sub-15, e subiu até a categoria atual, Sub-20. No meio tempo, chamou atenção do ex-técnico do Atlético Mineiro, Sampaoli e foi chamado para treinar na equipe. “Ele me adotou como um filho, me ajudou bastante dentro e fora do campo. Ele pegava muito no meu pé”, disse o jogador em entrevista ao ge.

Em 2021, após uma temporada no Galo, iniciou as conversas para ser vendido ao Grupo City. Savinho foi confirmado como novo jogador do grupo em junho de 2022. O Galo negociou 87,5% dos direitos por 6,5 milhões de euros, com possibilidade de receber mais 6 milhões de euros em bônus.

Inicialmente, foi inscrito no Troyes, da França, mas atuou pelo PSV, da Holanda. Com um problema de lesão e pouca participação, Savinho não teve uma passagem positiva no futebol holandês. Em 2023 foi emprestado ao Girona, da Espanha, onde fez sucesso. Nas disputas pela LaLiga, o Girona chegou a liderar o Espanhol ao bater o Barcelona por 4 a 2. Savinho disputou 30 partidas, marcando nove gols e sete assistências.

Logo entrou na lista de possíveis contratações do Barcelona e foi elogiado pelo técnico Ancelotti, do Real Madrid. “É um jogador jovem que está indo muito bem e mostrando muita qualidade”, declarou o italiano. Ainda neste ano, Savinho foi comprado pelo Manchester City, por valores equivalentes a 40 milhões de euros (R$214 milhões), segundo a imprensa europeia.

