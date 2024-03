Diretor da CBF explica convocação de Paquetá, investigado por envolvimento em esquema de apostas

Na mais recente convocação da Seleção Brasileira, sob o comando de Dorival Júnior, um nome se destaca: Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, na Inglaterra. O jogador estava ausente desde junho do ano passado, quando participou de amistosos contra Guiné e Senegal, sob a gestão interina de Ramon Menezes. Contudo, sua presença foi cortada da lista de convocados de Fernando Diniz, em agosto, devido a uma investigação de manipulação de apostas esportivas revelada pela Federação Inglesa às vésperas da convocação.

Agora, com o aval do diretor de Seleções, Rodrigo Caetano, Dorival Júnior decide dar uma nova chance a Paquetá. A justificativa é a avaliação de que o jogador pode representar o Brasil enquanto atua pelo West Ham, a menos que haja uma punição decorrente das investigações em curso.

Rodrigo Caetano esclareceu a decisão: "É simples o caso do Paquetá. Ele segue jogando normalmente, não teve punição, portanto uma situação que não cabe a nós julgarmos. Atleta de altíssimo nível, não tem qualquer investigação ou acusação em curso, pelo menos por ora. Não somos nós que vamos determinar isso, pelo contrário."

Paquetá, por sua vez, nega veementemente as acusações e colabora com as investigações, inclusive cedendo seu celular às autoridades inglesas. Na atual temporada europeia, o jogador acumula cinco gols e seis assistências em 28 partidas.

A Seleção Brasileira enfrentará a Inglaterra no dia 23 de março, no estádio Wembley, em Londres, e a Espanha, no dia 26, em Madri, no estádio Santiago Bernabéu. Posteriormente, serão realizados amistosos contra México, em 8 de junho, e Estados Unidos, quatro dias depois, como parte dos preparativos para a Copa América, que ocorrerá em solo americano entre 20 de junho e 14 de julho.