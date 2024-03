Lesionado, Richarlison comemora convocação para a Seleção Brasileira

Desfalque da Seleção Brasileira desde novembro do ano passado, o atacante Richarlison comemorou nesta sexta-feira (1º), o retorno à equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. O atacante havia ficado de fora da última lista do técnico Fernando Diniz, para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Nas redes sociais, o atacante do Tottenham, da Inglaterra, mostrou sua felicidade ao representar novamente a camisa canarinho.

"Tamo de volta", escreveu ele.

Embora tenha sido convocado para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, pela data Fifa, o atacante sofreu uma lesão no joelho e pode ficar até quatro semanas sem jogar, conforme revelou o técnico Ange Postecoglou, do Tottenham.

Mesmo com o incidente, Dorival e a comissão decidiram fazer a convocação do atleta. Durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira (1°), o treinador da Seleção Brasileira comentou sobre a convocação do craque.

“O caso do Richarlison, hoje pela manhã, o doutor Rodrigo Lasmar teve contato assim que a notícia pipocou. Estão otimistas, alinharam a situação. Provavelmente fique fora da próxima partida da sua equipe, mas estará em condições logo à frente. Não é uma situação que seja um problema”, afirmou.

Com o marco de 10 gols na Premier League, Richarlison é o maior artilheiro brasileiro da temporada nas cinco principais ligas da Europa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)