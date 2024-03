Convocação da Seleção Brasileira: lista dos escolhidos de Dorival Jr. tem vários estreantes; confira

O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta sexta-feira (1), na sede da CBF, sua primeira convocação desde assumiu o comando da Seleção Brasileira. A lista contém 26 nomes, que deverão participar de dois amistosos neste mês de março: contra a Inglaterra, no dia 23; e diante da Espanha, dia 26. Ambos serão disputados na Europa. Este é o início da montagem da equipe que deverá disputar a Copa América entre junho e julho deste ano.

Confira a lista de convocados:

- Goleiros: Ederson (Manchester City), Bento (Athletico), Rafael (São Paulo);

- Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murilo (Palmeiras);

- Laterais: Yan Couto (Girona), Danilo (Juventus), Wendel (Porto) e Ayrton Lucas (Flamengo);

- Volantes/Meias: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton); Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);

- Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Savinho (Girona), Vinícius Jr (Real Madrid) e Rodrygo (Real Madrid).

Lesão de Richarlison

Logo após anunciar a lista, foi iniciada uma entrevista coletiva. A primeira pergunta feita ao novo treinador da Seleção foi sobre a condição física de Richarlison. O atacante do Tottenham está lesionado e a previsão de recuperação é de três semanas. Dorival afirmou ter conversado com representantes do clube inglês.

"O doutor Rodrigo Lasmar teve contato hoje [sexta-feira] pela manhã assim que a notícia pipocou nos sites. Estão otimistas, alinharam a situação. Provavelmente ele fique fora da partida seguinte da sua equipe, mas possível que tenha condições logo à frente. Pelo que foi passado, não veem uma situação que seja um problema, até porque acreditam em solução rápida, como o Marquinhos, zagueiro do PSG, na mesma condição", justificou o treinador.

Início de um novo ciclo da Seleção Masculina

Após um ano desafiador em 2023, com resultados abaixo do esperado, a Seleção Brasileira vislumbra um recomeço sob o comando de Dorival Júnior. Com apenas três vitórias em nove partidas, a equipe busca uma nova era após a saída de Fernando Diniz, que assumiu interinamente enquanto a CBF negociava com Carlo Ancelotti. No entanto, após o italiano renovar contrato com o Real Madrid, Diniz foi demitido devido ao início irregular.

Além dos próximos jogos contra Inglaterra e Espanha, a Seleção Brasileira também enfrentará México e Estados Unidos em amistosos em junho, como preparação para a Copa América. O Brasil estreia no torneio em 24 de junho, contra Costa Rica ou Honduras. A agenda prévia à competição é a seguinte:

- 23/03: Inglaterra x Brasil, às 16h (Wembley, Londres)

- 26/03: Espanha x Brasil, às 17h30 (Santiago Bernabéu, Madri)

- 08/06: Brasil x México (horário e sede a confirmar)

- 12/06: EUA x Brasil, às 21h (Camping World Stadium, Orlando)

Após diálogo com a Real Federação Espanhola de Futebol, a CBF conseguiu aumentar de 23 para 26 o número de convocados para esses jogos. Essa medida visa permitir que Dorival Júnior observe mais jogadores na última convocação antes da Copa América. A Inglaterra também concordou com a lista maior para o amistoso em Wembley.