Brasil ganha força como possível sede da Copa do Mundo Feminina em 2027

Está chegando perto do anúncio da sede oficial da Copa do Mundo Feminina 2027, e o Brasil ganhou força como um dos possíveis escolhidos após a desistência das candidaturas da Federação de Futebol dos Estados Unidos (USWNT) e a Federação Mexicana de Futebol (FMF), na última segunda-feira (29/04).

Em nota, as federações informaram que mudaram o foco da edição de 2027 para tentar sediar o evento em 2031.

Com as desistências, o Brasil ganhou força para se tornar o país sede do torneio, e tem apenas mais “um rival” com quem disputa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), espera ser escolhida diante da candidatura conjunta da Real Federação Holandesa de Futebol e da Federação Alemã de Futebol.

VEJA MAIS

O anúncio do país sede da Copa Feminino de 2027 será no dia 17 de maio, durante o 74° Congresso da Fifa, que será realizado na Tailândia. Caso o Brasil seja o país escolhido, será o primeiro país sul-americano a receber uma Copa do Mundo Feminina.