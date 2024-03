Com chances de novidades, Dorival Júnior faz a primeira convocação à frente da Seleção Brasileira

O técnico Dorival Júnior faz a primeira convocação da sua era à frente da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (1°), 13h. O treinador foi apresentado há cerca de meses e chega com a responsabilidade de recuperar os tempos de glória e boa fase do Brasil. Em março, a equipe tem dois amistosos e é o primeiro teste do novo comandante antes da Copa América e das Eliminatórias da Copa.

Para esta convocação, a expectativa é de novidades nos 26 nomes que irão ser anunciados, além do retorno de Lucas Paquetá ao elenco. Neste mês de fevereiro, Dorival, que tem bastante experiência com o futebol brasileiro, fez uma maratona de viagens pela Europa, onde acompanhou jogos de jogadores brasileiros de diferentes ligas para analisar as performances e definir a lista final.

Dorival acompanhou cerca de oito jogos das ligas e visitou centros de treinamentos de clubes da Espanha, Inglaterra e França. Ao todo, o treinador e a comissão técnica do Brasil conversaram com pelo menos 25 atletas com potência para serem convocados.

Assim, a formação do elenco deve ter, em sua maioria, atletas que atuam nas ligas europeias. Na última quinta-feira (29), o comandante também esteve presente no Maracanã para acompanhar a partida entre Fluminense e LDU, que deu o título da Recopa ao time carioca.

Os amistosos são importantes para a realização de testes. Estes serão os primeiros jogos de Dorival, onde ele verá o que pode funcionar com o elenco. Vale destacar que a Seleção Brasileira vive um dos piores momentos do futebol. A equipe principal está há quatro jogos sem vencer, amargando três derrotas seguidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Atualmente, o time está na sexta colocação, na zona de classificação, mas segue precisando.

Além disso, a Seleção teve uma participação frustrante na Copa do Mundo do Qatar, tendo sido eliminada nas quartas de finais diante da Cróacia. Está foi a segunda eliminação seguida em mundiais nas quartas do Brasil.

Com isso, Dorival tem a missão de reorganizar a equipe, garantir a vaga para a próxima Copa e voltar a brigar pelo título da disputa. O amistoso entre Brasil e Inglaterra ocorre no dia 23 de março, às 16h, em Wembley. Já o duelo contra a Espanha será no dia 26 de março, no Santiago Bernabéu, em Madrid.