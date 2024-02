Dorival Júnior faz viagem pela Europa para analisar jogadores para a Seleção

A Seleção Brasileira vive um momento de reconstrução. O novo técnico Dorival Júnior iniciou um trabalho de análise e estudo para montar o time que vai disputar a Copa América e as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O treinador está na Europa para uma série de compromissos que envolve jogos das ligas europeias e da Champions League.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a agenda de Dorival na Europa vai até o dia 26. Além de assistir aos jogos, o treinador brasileiro também deve visitar centro de treinamentos de algumas equipes. O técnico da Seleção já se encontrou com jogadores do Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester United, Tottenham e Wolverhampton.

Nesta semana, Dorival e os auxiliares devem acompanhar partidas de atletas brasileiros do Manchester City, Liverpool e Arsenal. "Esses dias estão sendo muito produtivos. Conversamos com muitos jogadores, ficamos sabendo de detalhes físicos, observando os treinamentos, os jogos. Isso tudo faz uma diferença grande. Já nos aproxima. As visitas nos ajudam a tirar dúvidas, observar os jogadores ao nosso sistema. Serve também para adaptarmos um novo atleta ao nosso sistema e para achar possíveis encaixes", detalhou o técnico.

Dorival foi anunciado para o comando da Seleção Brasileira no dia 11 de janeiro, após muitos boatos sobre a vinda do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. O treinador brasileiro tem a missão de reestruturar a equipe, que vem amargando resultados negativos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção principal está com três derrotas seguidas na disputa, a última por 1 a 0 para a Argentina, no Maracanã, e ocupa a sexta posição da tabela.

"A dinâmica de trabalho na Seleção é diferente. Essas visitas já fazem parte da preparação da equipe. O meu principal trabalho aqui será o contato direto com o atleta. Essa proximidade é muito importante. Eles terem essa noção de que estão sendo observados é fundamental. As visitas aos clubes são algo que vou fazer com frequência."

O próximo compromisso dos brasileiros são dois amistosos, um contra a Inglaterra, no dia 23 de março, em Londres, e outro com a Espanha, dia 26, em Madrid. A primeira lista de Dorival deve sair no início do próximo mês.