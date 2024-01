Dorival é apresentado na Seleção, fala de Neymar e diz que vai convocar mais atletas do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou nesta quinta-feira (11) o técnico Dorival Júnior como novo treinador da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva à imprensa, o comandante destacou que o cargo na Seleção é um sonho de carreira. Além disso, ele pediu a torcida do povo brasileiro para os próximos compromissos da equipe nessa temporada, sobretudo na Copa América, que será disputada nos Estados Unidos.

"Estou representando a seleção mais vencedora do planeta, a que inspira muitos no mundo inteiro. E tem obrigação de voltar a vencer. O futebol brasileiro é muito forte, se reinventa. Não pode passar pelo momento que está passando. Que sirva de lição para que possamos encontrar um novo caminho. Nós aprendemos com o futebol brasileiro o caminho da vitória. E precisamos reencontrar esse momento", disse.

VEJA MAIS

Dorival chega à Seleção num momento de crise. Sob o comando de Fernando Diniz, o time canarinho acumulou a pior sequência de resultados negativos dos últimos 24 anos - 38% de aproveitamento nas Eliminatórias. Além disso, no certame que classifica para a Copa do Mundo, o Brasil está na 6ª posição, a última que garante vaga ao torneio.

Questionado sobre o que fazer para mudar esse cenário, Dorival disse que terá um "trabalho de formiguinha" nos próximos meses. No entanto, o treinador afasta a ideia de "terra arrasada". Segundo ele, o mais importante é que a equipe retome a confiança, aproveitando padrões elaborados em ciclos anteriores.

"Tudo pode ser aproveitado e acredito que uma reciclagem acabe acontecendo e proporcionando dificuldades um pouco maiores. Finalizamos uma Copa e logo em seguida iniciamos uma preparação para um momento seguinte. Natural que teríamos dificuldades. Muito diferente de um clube: você joga hoje e amanhã já reapresenta buscando melhorar os erros. Todos encontram um caminho, temos que encontrá-lo também. Temos que acelerar esse processo. É buscar, rapidamente, ter uma equipe mais confiável, que passe essa segurança para nós", explicou.

Tática

Dorival é um técnico que costuma se adaptar aos elencos com que trabalha. Essa máxima, inclusive, foi confirmada pelo treinador quando questionado sobre qual esquema tático deve utilizar na Seleção. Ele afirmou que vai avaliar os cenários de cada partida para definir as equipes que entrarão em campo, sempre trazendo um tempero especial, assim como ocorreu em trabalhos recentes - Flamengo e São Paulo.

"Em todos os lugares que trabalhei eu me adaptei à equipe. Nunca chego com sistema pré-estabelecido. Prefiro identificar o que tenho à mão e depois empregar um sistema. Números para mim são relativos: 3-5-2, 4-3-3, para mim isso é balela. Quero defender com maior número possível e defender com o maior número possível de jogadores. Todos as equipes que treinei jogavam de uma forma diferente. Então esse 'feijão com arroz' tinha sempre um tempero diferente de cada estado", contou.

Neymar

Dorival Júnior também foi questionado sobre uma possível convocação do atacante Neymar. O treinador disse que deseja contar com o jogador na equipe, desde que esteja "focado".

"O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que ele está lesionado, mas também que temos um dos três melhores jogadores do mundo atualmente, e temos que aproveitar. Desde que esteja melhor (da lesão) e focado. Não tenho problema nenhum com o Ney. Aquela situação foi além do esperado de forma desnecessária, mas conversamos logo depois do jogo. Nunca tive nenhum tipo de problema com o atleta, muito pelo contrário. Sempre que nos encontramos é uma situação muito positiva", afirmou Dorival Júnior em sua apresentação na seleção brasileira.

Neymar e Dorival Júnior já tiveram um conflito no passado, após a conquista do título da Copa do Brasil pelo Santos em 2010. Um desentendimento surgiu em relação a quem bateria um pênalti em um jogo contra o Atlético-GO. Com Neymar tendo perdido quatro penalidades consecutivas, Dorival determinou que Marcel seria o batedor. Insatisfeito, Neymar discutiu com colegas de equipe e com o treinador.

A punição imposta por Dorival resultou na exclusão de Neymar da partida contra o Guarani e, posteriormente, anunciou que manteria a sanção em um clássico contra o Corinthians. A decisão levou à demissão do treinador pelo Santos.

Jogadores brasileiros

No final da entrevista, Dorival falou sobre a possibilidade da Seleção contar com mais jogadores que atuam no Brasil. Segundo ele, o Brasileirão é um dos torneios mais difíceis do mundo e, por conta disso, deve fornecer mais jogadores ao time principal.

"Às vezes temos uma referência lá fora, que passa a ser muito melhor que o Campeonato Brasileiro, mas temos que repensar isso. Às vezes o nosso campeonato é muito mais difícil do que muitos lá fora. Se preparem, vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro. Não tenho dúvidas, desde que tenham merecimento para uma convocação. Vou tentar fazer o máximo para que não erre, quer esteja na Inglaterra, Itália, Portugal e aqui dentro. Eles têm que saber que disputam um dos campeonatos mais difíceis e disputados do mundo", finalizou.